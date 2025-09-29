A guardare i Mondiali di ciclismo in Ruanda

Si sono conclusi domenica, con la vittoria dello sloveno Tadej Pogačar nella prova in linea, i Mondiali di ciclismo in Ruanda. Era la prima volta che si tenevano in Africa, ed erano stati preceduti da varie discussioni. Il Ruanda infatti è un paese autoritario e repressivo, accusato di sostenere il gruppo paramilitare dell’M23, nella vicina Repubblica Democratica del Congo, e di voler promuovere la propria immagine all’estero attraverso lo sport. D’altro canto questi Mondiali erano un’occasione importante per l’Africa, per aiutare il ciclismo a crescere nel continente. Da questo punto di vista si può dire siano riusciti nell’intento, perché c’è stata una grossa partecipazione sia di pubblico sia di ciclisti e cicliste africani (ce n’erano moltissimi), e perché le strade del Ruanda si sono dimostrate all’altezza di una competizione così importante. A seguire una selezione di foto scattate nei giorni scorsi intorno alle gare, con chi è sceso in strada a fare il tifo.