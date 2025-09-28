Tadej Pogačar ha vinto la prova in linea ai Mondiali di ciclismo

Il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. Pogačar era il favorito per la vittoria e ha dominato dall’inizio alla fine con una lunga fuga solitaria. Ha cominciato ad attaccare (cioè ad accelerare per staccare il gruppo) a 104 chilometri dall’arrivo, e in poco tempo ha recuperato i ciclisti che erano andati in fuga, correndo poi gli ultimi 67 chilometri da solo. È arrivato al traguardo con quasi un minuto e mezzo di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, secondo classificato.

La gara si è svolta sul circuito cittadino di Kigali, e ha avuto una lunghezza di 267,5 chilometri, per oltre cinquemila metri di dislivello complessivo. Pogačar ha 27 anni, ed è il più forte ciclista in attività. Aveva vinto la prova in linea ai Mondiali anche lo scorso anno, sempre con una prestazione eccezionale.

– Leggi anche: Tadej Pogačar è ineluttabile?