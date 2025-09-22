È in corso lo sciopero generale a sostegno della Palestina

Oggi, lunedì 22 settembre, è in corso in Italia uno sciopero generale nazionale in sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla. È stato organizzato da diversi sindacati di base, che non sono cioè legati a nessuna delle principali organizzazioni sindacali confederate italiane (CGIL, CISL e UIL). Si prevede che lo sciopero sarà molto partecipato.

Sono previsti disagi e interruzioni del servizio in diversi settori, fra cui scuola e sanità. Per quanto riguarda i trasporti, il servizio ferroviario di Italo, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper (l’azienda regionale dell’Emilia-Romagna) è fermo da mezzanotte e riprenderà alle 23. Sono escluse dallo sciopero solo le ferrovie calabresi. Le cosiddette fasce di garanzia, durante le quali circoleranno regolarmente i treni regionali, sono fra le 6 e le 9 e fra le 18 e le 21, mentre i treni a lunga percorrenza garantiti sono consultabili a questo link.

I trasporti pubblici di varie città si fermeranno con modalità e orari diversi: a Roma l’interruzione sarà dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 alla fine del servizio, a Milano si interromperanno dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio. Sono previsti anche blocchi nei porti, dove negli scorsi mesi in alcuni casi i lavoratori si erano opposti al transito di materiali militari destinati a Israele: potrebbero esserci interruzioni nei porti di Genova, Trieste, Civitavecchia, Ancona.

In varie città sono state organizzate anche alcune manifestazioni. A Roma il corteo inizierà dalla stazione di Termini alle 11, a Milano da quella di Cadorna alle 10. A Napoli ne sono previste due: una la mattina dalla stazione Centrale in piazza Garibaldi, l’altra al pomeriggio all’ex base NATO di Bagnoli. Decine di altre città saranno coinvolte.

CGIL, CISL e UIL non hanno aderito allo sciopero generale di lunedì. La CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) aveva organizzato a sua volta uno sciopero autonomo a sostegno della Palestina, che si era tenuto venerdì 19 settembre, con diverse manifestazioni che sono state, tutto sommato, piuttosto contenute.