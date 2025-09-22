Dalla Stazione Centrale di Milano non si esce e non si entra

Da lunedì pomeriggio c’è una situazione di grande confusione e tensione nella Stazione Centrale di Milano, la principale stazione ferroviaria della città. Gli ingressi sono bloccati da un gruppo di poliziotti che vuole impedire l’accesso in stazione di alcuni partecipanti al corteo pro Palestina avvenuto stamattina a Milano, come in molte altre città italiane. Fra poliziotti e manifestanti ci sono stati alcuni scontri.

Centinaia di manifestanti sono entrati in una zona all’aperto antistante alla stazione, in cui ci sono piccoli chioschi e negozi. Lì si sono scontrati con degli agenti di polizia in tenuta antisommossa, che hanno bloccato l’accesso all’edificio, come si vede nel video qui sotto. In via Vittor Pisani, una grossa strada che parte dalla stazione e va verso piazza della Repubblica, la polizia ha usato dei fumogeni per disperdere i manifestanti. La fermata della metropolitana di Centrale FS è inaccessibile.

L’interno della stazione intanto è pieno di persone, perché molti treni sono cancellati o in ritardo per via dello sciopero nazionale indetto a sostegno delle manifestazioni pro Palestina: per chi si trova bloccato dentro è molto difficile avere informazioni su quello che sta succedendo. Gli agenti hanno fatto spostare tutte le persone in attesa dei treni nella zona dei binari, che è separata dal resto della stazione da una fila di tornelli, parlando genericamente di «motivi di pubblica sicurezza».

Tutti i negozi al piano terra sono stati chiusi. Anche all’interno della struttura ci sono molti agenti di polizia in tenuta antisommossa.

– Leggi anche: I cortei per la Palestina nelle città italiane