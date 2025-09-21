L’Italia femminile di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup

La Nazionale italiana di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali, che si è tenuto a Shenzhen, in Cina. L’Italia ha battuto per due partite a zero gli Stati Uniti, il paese che ha vinto più volte il torneo (18), noto in precedenza come Federation Cup, e poi come Fed Cup. Con la vittoria di oggi l’Italia lo ha vinto 6 volte (anche lo scorso anno, quando aveva battuto la Slovacchia).

Domenica nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto ha battuto Emma Navarro per 2-0 (6-4, 6-4), lo stesso risultato con cui Jasmine Paolini, vincitrice degli Internazionali di Roma e oro olimpico nel doppio con Sara Errani, ha sconfitto nel secondo Jessica Pegula (6-4, 6-2). Della Nazionale, allenata da Tathiana Garbin, fanno parte anche Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant.

In semifinale l’Italia aveva battuto per 2 partite a 1 l’Ucraina, grazie al doppio decisivo in cui Errani e Paolini avevano battuto per 2-0 Lyudmyla Kichenok e Marta Kostyuk. Gli Stati Uniti invece avevano sconfitto nettamente il Regno Unito nelle due partite individuali (Emma Navarro contro Sonay Kartal, e Jessica Pegula contro Katie Boulter).

