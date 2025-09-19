L’Italia femminile di tennis è in finale alla Billie Jean King Cup

La Nazionale italiana femminile di tennis ha battuto per 2 partite a 1 l’Ucraina nella semifinale della Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali, qualificandosi per la finale. Domenica, a partire dalle 11, affronterà la vincente di Stati Uniti-Gran Bretagna. L’Italia difende il titolo vinto lo scorso anno.

Il torneo si sta giocando in Cina e ogni turno della competizione si gioca al meglio delle 3 partite, due incontri di singolare e, se necessario (quando cioè si è sull’1-1), uno di doppio. Nella prima partita contro l’Ucraina Elisabetta Cocciaretto ha perso 2 set a 0 (6-2, 6-3) contro Marta Kostyuk. Nella seconda Jasmine Paolini ha battuto Elina Svitolina con un’eccezionale rimonta, vincendo al terzo set (3-6, 6-4, 6-4) e dopo che Svitolina aveva avuto due occasioni di andare 5-2 nel secondo set. Nel decisivo doppio, Sara Errani e Paolini hanno vinto per 2 set a 0 (6-2, 6-3) contro Lyudmyla Kichenok e Kostyuk.

Per l’Italia sarà la terza finale consecutiva al torneo. Ai quarti di finale la Nazionale aveva battuto 2-0 la Cina, con le vittorie in singolare di Cocciaretto e Paolini.