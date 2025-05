Jasmine Paolini ha vinto gli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia, battendo nettamente in finale la statunitense Cori Gauff con il punteggio di 6-4, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza. Nella finale Paolini è stata in vantaggio fin dall’inizio, sia nel primo che nel secondo set, giocando molto meglio dell’avversaria e meritando di vincere. Dopo questo torneo Paolini salirà al quarto posto della classifica mondiale, una posizione che aveva già raggiunto lo scorso anno e il suo miglior risultato in carriera. Gauff invece salirà al secondo posto in classifica, nonostante la sconfitta.

Paolini è la prima italiana a vincere il torneo negli ultimi 40 anni: l’ultima volta ci riuscì Raffaella Reggi nel 1985, in un’edizione particolare che si giocò a Taranto. Prima di loro ci era riuscite altre due italiane, ma in un tennis molto diverso da quello moderno: Lucia Valerio nel 1931 e Annelies Ullstein nel 1950 (quest’ultima ebbe a lungo la cittadinanza tedesca, poi prese quella italiana dopo aver sposato un italiano). Tra gli uomini l’ultimo campione italiano degli Internazionali fu Adriano Panatta nel 1976.

Paolini ha 29 anni e ormai da un paio d’anni è di gran lunga la miglior tennista italiana, da tempo stabilmente tra le prime dieci della classifica mondiale. Il torneo di Roma è il più importante tra quelli che ha vinto nella sua carriera in singolare. Gli Internazionali sono un torneo della categoria WTA 1000, la più importante dopo i quattro del Grande Slam: Paolini aveva già vinto un torneo WTA 1000 a Dubai l’anno scorso, ma quello di Roma è ben più prestigioso (e ovviamente ha un valore diverso per una tennista italiana).

Lo scorso anno Paolini ha giocato due finali nei tornei del Grande Slam, al Roland Garros e a Wimbledon, perdendole entrambe.

Domenica alle 12 giocherà anche la finale del torneo di doppio, in coppia con Sara Errani, con cui ha già vinto il torneo l’anno scorso (in finale giocheranno contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova). Sempre domenica un altro italiano, Jannik Sinner, giocherà la finale del torneo maschile (in programma alle 17 contro Carlos Alcaraz).