Le nuove proteste in Turchia

Almeno 50mila persone hanno partecipato a una protesta ad Ankara, capitale della Turchia, contro la repressione in corso da circa un anno del principale partito di opposizione, il Partito repubblicano popolare (CHP).

La manifestazione è stata organizzata in vista di una sentenza che potrebbe arrivare lunedì e che potrebbe invalidare per presunte irregolarità formali il congresso che il CHP tenne nel 2023. A quel congresso venne eletto come leader del partito Özgür Özel: prese il posto di Kemal Kilicdaroglu, che era considerato il principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan ma perse l’appoggio del partito dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali di maggio del 2023, vinte da Erdogan.

Secondo i manifestanti, il tentativo del governo di invalidare il congresso del CHP è una manovra giudiziaria studiata dal governo di Erdogan per reprimere ulteriormente il dissenso. Nell’ultimo anno sono state arrestate più di 500 persone vicine o parte del CHP, tra cui 17 sindaci: il più noto è l’ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, esponente del CHP e considerato il più promettente rivale politico di Erdogan, arrestato a marzo con accuse di corruzione e terrorismo ritenute politicamente motivate. L’arresto aveva causato enormi proteste ed è stato considerato un modo per impedire a Imamoglu di candidarsi alle prossime presidenziali, nel 2028.

Se la sentenza dovesse effettivamente invalidare il congresso del 2023 è possibile che Özel venga rimosso dall’incarico. Non è chiaro chi lo sostituirebbe: un’ipotesi è che torni in carica il precedente leader, Kilicdaroglu. Il partito ha comunque già organizzato un congresso straordinario il 21 settembre in cui potrebbero decidere cosa fare e votare un nuovo leader. Sarebbe comunque un evento molto rilevante per la politica turca, che con tutta probabilità porterà a nuove proteste.

I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Erdogan sventolando bandiere turche e striscioni di partito. Sul palco il leader del CHP Özel ha accusato Erdogan di voler restare al potere indebolendo le norme democratiche dopo la sconfitta alle elezioni locali dell’ultimo anno. Ha parlato di un «colpo di stato contro il futuro presidente e contro il futuro governo» e invocato elezioni anticipate. «Resisteremo», ha ripetuto tre volte.

In una lettera inviata dal carcere e letta ad alta voce durante la manifestazione ad Ankara, Imamoglu ha scritto che il governo sta cercando di predeterminare l’esito delle prossime elezioni eliminando i candidati scomodi: «L’era dell’io in questo paese finirà e inizierà l’era del noi. Uno solo perderà e tutti gli altri vinceranno», ha scritto Imamoglu tra gli applausi della folla che intonava lo slogan «Imamoglu presidente».

