Özgür Özel è il nuovo capo dell’opposizione in Turchia

Il politico turco Özgür Özel è stato eletto segretario del Partito Popolare Repubblicano (CHP) e nuovo capo dell’opposizione in Turchia. L’elezione è avvenuta sabato durante il congresso del CHP, in cui Özel è stato scelto dai 1.300 delegati del partito. L’elezione è stata piuttosto combattuta: Özel ha battuto il segretario uscente, Kemal Kilicdaroglu, soltanto al secondo turno di votazioni, che si sono dilungate oltre la mezzanotte di sabato.

Özel è un ex farmacista e deputato del CHP, che da tempo insiste sulla necessità di rifondare il partito, cambiarne la strategia politica e la gestione interna, ritenuta da molti inefficiente e troppo incentrata nelle mani di Kilicdaroglu e di alcuni funzionari e suoi consulenti stretti. «Ho proposto una politica forte e determinata contro le misure passive e imbarazzanti adottate ultimamente dal nostro partito», ha detto Özel durante il congresso. Il CHP è il principale partito di opposizione della Turchia ed è stato guidato da Kilicdaroglu per quasi 15 anni. Kilicdaroglu però ha perso l’appoggio di gran parte del suo partito dopo la sconfitta alle presidenziali di maggio, in cui non è riuscito a battere il presidente Recep Tayyip Erdogan nonostante l’appoggio di tutti i partiti di opposizione.