Guida a una giornata importante per lo sport italiano

Il 7 settembre è una giornata piena di eventi sportivi importanti per l’Italia, e anche se è domenica per una volta il calcio non c’entra niente: alle 14:30 la Nazionale femminile di pallavolo gioca la finale dei Mondiali contro la Turchia, alle 15 c’è il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, alle 17:30 c’è Italia-Slovenia agli ottavi di finale degli Europei di basket e infine alle 20 c’è la finale degli US Open di tennis tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

La finale dei Mondiali di pallavolo, e dove vederla

La Nazionale di pallavolo è arrivata in finale ai Mondiali dopo che sabato aveva battuto il Brasile in una semifinale intensa e spettacolare, che per larghi tratti era sembrato potesse perdere, come non le capita quasi mai. Ma è riuscita infine a vincere nonostante la prestazione eccezionale del Brasile e diverse difficoltà durante la partita, tra cui un infortunio alla caviglia della palleggiatrice Alessia Orro (una delle giocatrici più forti, fondamentale per il gioco dell’Italia), che dopo una pausa è comunque rientrata in campo e ha giocato con una fasciatura.

L’Italia, allenata da Julio Velasco, è una squadra fortissima e che con ogni probabilità verrà a lungo ricordata: con la semifinale col Brasile ha vinto 35 partite consecutive (non perde da quasi un anno e mezzo) e nel frattempo ha vinto tre tornei consecutivi, due Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Molte delle giocatrici della nazionale sono tra le migliori al mondo, e giocano nelle squadre migliori al mondo: una su tutte è l’opposta Paola Egonu. Questa generazione di pallavoliste non ha ancora vinto il Mondiale: l’Italia è arrivata terza nel 2022 ed era arrivata seconda nel 2018, e ha vinto un solo Mondiale nel 2002. La Turchia è allenata da un italiano, Daniele Santarelli.

Italia-Turchia (alle 14:30) si può vedere in chiaro su Rai 1, in streaming su Rai Play e in abbonamento sulla piattaforma streaming DAZN (ma anche sul servizio di streaming VBTV, dedicato alla pallavolo). I Mondiali si stanno giocando in Thailandia.

Gli ottavi di finale degli Europei di basket

Agli Europei di basket l’Italia è andata un po’ meglio di quanto ci si aspettasse: si è qualificata come seconda nel suo girone (passavano quattro squadre su sei) con quattro vittorie in cinque partite, alcune delle quali molto convincenti.

Agli ottavi di finale gioca contro la Slovenia. Dovrebbe essere una partita equilibrata, anche se nella Slovenia c’è Luka Doncic: è uno dei migliori cestisti al mondo, che gioca in NBA (il campionato americano) nei Los Angeles Lakers. In questi Europei è stato finora l’unico giocatore con una media superiore ai 30 punti a partita, a testimonianza di quanto sia forte ma anche di quanto la squadra dipenda da lui. Chi vince giocherà contro la Germania, che ha battuto agli ottavi il Portogallo.

La partita comincia alle 17:30 e si vede in chiaro su Rai Sport (o in streaming su RaiPlay), e in abbonamento su Sky Sport, NOW e DAZN. Gli Europei si stanno tenendo in quattro paesi (Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia), e la partita si gioca a Riga.

Sinner-Alcaraz

Il tennista numero 1 al mondo (Jannik Sinner) e il numero 2 (Carlos Alcaraz) si affrontano nella finale di uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti al mondo. È la terza finale consecutiva di un torneo del Grande Slam tra Sinner e Alcaraz, che però questa volta si giocano anche il primo posto nella classifica mondiale: se Alcaraz dovesse vincere, supererebbe Sinner.

Sinner e Alcaraz si sono spartiti la vittoria di tutti gli ultimi sette tornei del Grande Slam giocati, e uno dei due vincerà anche l’ottavo (cioè questi US Open): significa che negli ultimi due anni li hanno vinti solo loro. Di questi sette, quattro li ha vinti Sinner e tre Alcaraz (che però complessivamente ha vinto cinque tornei del Grande Slam). Quest’anno negli Slam si sono già affrontati al Roland Garros, dove ha vinto Alcaraz, e a Wimbledon, dove ha vinto Sinner. Sinner è anche il campione in carica degli US Open.

La partita è alle 20 e si vede in abbonamento su Sky Sport e NOW, oppure in chiaro su SuperTennis, sul canale 64, e gratuitamente in streaming su SuperTenniX (sito o app).

Gran Premio di Monza

Alle 15 c’è il Gran Premio d’Italia all’autodromo di Monza, ma in questo caso l’attesa è minore perché la Ferrari ci arriva molto male. In questa stagione nessuno dei suoi piloti ha mai vinto una gara: né Charles Leclerc né Lewis Hamilton, che è arrivato quest’anno accolto da un grandissimo entusiasmo ma che fin qui non sembra aver portato miglioramenti alla squadra.

A Monza, Leclerc e Hamilton partono rispettivamente quarto e decimo, in prima fila ci sono Max Verstappen e Lando Norris. La Formula 1 si vede su Sky e su NOW, ma la gara sarà disponibile anche in chiaro su TV8.

Alle 14 c’è anche il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, in cui l’italiano con il miglior piazzamento è Franco Morbidelli, che parte quarto. Si vede su Sky e NOW.