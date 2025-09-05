Il virale passaggio di Fred Again in Italia

Giovedì sera a Milano è cominciato il tour in Italia del dj e produttore inglese Fred Again, che da un paio d’anni è tra le cose più grosse successe alla musica dance internazionale, con un successo enorme soprattutto tra i più giovani. Fred Again ha suonato a Milano davanti a migliaia di persone e altrettanti telefoni, come succede normalmente ai suoi concerti, eventi particolarmente condivisi ed esibiti sui social network: poi sarà venerdì a Villafranca di Verona, domenica a Napoli, lunedì a Roma e venerdì prossimo a Fasano, in provincia di Brindisi.

Con uno stile molto personale di musica house e di pop elettronico e grazie a concerti molto coinvolgenti, in cui batte freneticamente e scenograficamente la sua macchina per i campionamenti, Fred Again ha ottenuto rapidamente una fama trasversale che lo ha portato a suonare nei grandi festival internazionali e ad accumulare centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming. Le sue canzoni sono state spesso virali su TikTok e Instagram, e il suo modo spettacolare di suonarle dal vivo lo ha reso un fenomeno trasversale, apprezzato anche da moltissime persone che normalmente non ascoltano musica elettronica.

L’annuncio del suo tour italiano era stato accompagnato da grandi eccitamenti sui social network, anche perché anticipato da alcuni indizi parziali e misteriosi che avevano alimentato l’attesa tra migliaia di ventenni.

Il suo vero nome è Frederick John Philip Gibson, ha 32 anni ed è di Londra. La sua è una ricca famiglia di origini nobiliari, tra i cui amici c’era il grande musicista Brian Eno, che è stato mentore di Fred Again all’inizio della sua carriera (fecero anche un disco insieme nel 2023). Nel suo album d’esordio Actual Life, del 2021, Fred Again raccolse molti audio provenienti da messaggi vocali personali e da YouTube, spesso racconti sulla pandemia, e li trasformò in campioni, cioè li rese dei suoni che potevano essere riprodotti con intonazioni diverse attraverso un sintetizzatore. Poi ci costruì sedici canzoni, accompagnandoli con batterie elettroniche e basi strumentali, specialmente di pianoforte. Fece lo stesso in Actual Life 2, che uscì qualche mese dopo, e nel 3, del 2022.

Fu tra il 2022 e il 2023 che alcune sue esibizioni, tra cui un set della serie Boiler Room, diventarono virali sui social network rendendolo molto famoso. Tra le sue intuizioni ci fu un concerto insieme al famoso dj Four Tet in un food truck piazzato a New York. In un’altra occasione i due suonarono assieme a Skrillex da uno scuolabus parcheggiato a Times Square, il giorno prima di un concerto che fecero al Madison Square Garden.

Nel 2023 Fred Again fu tra gli artisti principali di festival come il Coachella in California, il Primavera Sound di Barcellona e il Glastonbury in Inghilterra. Da allora porta in giro degli spettacoli molto apprezzati perché, a differenza di quelli di molti altri dj e produttori, sono piuttosto divertenti anche da vedere, non solo per lo spettacolo di luci o per i visual proiettati sugli schermi.

Fred Again infatti suona una macchina – spesso una Akai MPC Live – che ha vari tasti morbidi chiamati pad, ognuno dei quali corrisponde a un suono predefinito (un campione). Sopra a basi di vario tipo, Fred Again batte sulla macchina come se fosse una batteria, eseguendo ritmi e melodie con grande abilità tecnica e dimenandosi in un modo particolarmente coinvolgente.

C’erano moltissime persone al concerto di giovedì a Milano nell’ex Macello, eccessivamente incasinato e affollato secondo i molti che se ne sono lamentati dopo sui social network, anche per i volumi bassi e per il costo del biglietto, circa 80 euro per un set durato meno di un’ora e mezza. Prima di Fred Again hanno suonato i Parisi, duo di musica elettronica salernitano che da anni produce e collabora con importanti musicisti internazionali, da Ed Sheeran allo stesso Fred Again.

Il concerto più atteso del suo tour italiano è quello che farà a Napoli in piazza del Plebiscito, che per un certo momento sembrava avrebbe potuto essere addirittura gratuito: i biglietti invece costano dai 70 ai 90 euro. La capienza è stata aumentata e dovrebbe arrivare a 20mila persone, secondo Repubblica.