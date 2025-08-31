Le foto di ieri a Venezia

Sabato a Venezia è stata la giornata di Frankenstein di Guillermo del Toro, uno dei film che stanno ricevendo più attenzioni a questa Mostra del cinema, in cui recitano Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz. Tra i film in concorso è stato presentato anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, il regista di Sacro GRA e Fuocoammare, tornato a Venezia con un omaggio a Napoli in bianco e nero che mette insieme quello che succede sopra e sotto la città.

Dopo il successo internazionale ottenuto con La forma dell’acqua (2017), vincitore del Leone d’oro e di quattro Oscar, del Toro aveva due desideri: girare un film su Pinocchio e uno su Frankenstein. Il primo soggetto lo ha trasformato in un film animato uscito nel 2022, e adesso – dopo molte difficoltà – è arrivato a presentare anche il suo adattamento del celebre racconto di Mary Shelley, a cui aveva cominciato a pensare fin dal 2008. Quest’anno il Post segue il festival con il podcast quotidiano Dicono che è bello, a Venezia: la puntata di oggi è dedicata proprio a Frankenstein di Guillermo del Toro, ma anche a come si fa a frequentare la Mostra.

– Ascolta anche: Frankenstein di Guillermo del Toro e come fare se si vuole frequentare la Mostra di Venezia

Tra gli altri film fuori concorso presentati sabato ci sono The Last Viking con l’attore danese Mads Mikkelsen, Broken English, un documentario sulla cantante inglese Marianne Faithfull, e La valle dei sorrisi, un horror di Paolo Strippoli con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano.