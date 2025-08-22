La Grazia di Paolo Sorrentino e le richieste di Venice4Palestine

Per seguire l’ingresso della proiezione per la stampa del suo film ieri Paolo Sorrentino era sveglio alle 8:30 del mattino. La Grazia avrebbe aperto il festival la sera, e nonostante i premi vinti comunque quando hai un film in apertura non sei immune alla tensione. Nel discorso comune però il film di Sorrentino è stato un po’ schiacciato dalle questioni etiche poste dalle richieste di Venice4Palestine alla Mostra, e dalle risposte della Mostra.