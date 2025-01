Giovedì è morta Marianne Faithfull, una delle più famose cantanti britanniche degli anni Sessanta, conosciuta tanto per le sue canzoni quanto per la sua vita movimentata e la sua relazione con Mick Jagger dei Rolling Stones. Faithfull aveva 78 anni, e ha continuato a pubblicare album e a esibirsi in concerto fino a pochi anni fa. La notizia è stata data dal suo portavoce.

Faithfull nacque a Londra il 29 dicembre 1946: suo padre era un ufficiale dell’esercito britannico (e docente di letteratura inglese), sua madre era la figlia di una famiglia nobile di Vienna, che aveva combattuto segretamente il nazismo durante la Seconda guerra mondiale.

Diventò molto famosa molto in fretta: dopo un periodo passato a cantare nei locali della Londra di inizio anni Sessanta – la cosiddetta swinging London – fu notata a una festa organizzata dai Rolling Stones nel 1964, dal produttore Andrew Loog Oldham, allora eccentrico manager del gruppo. La sua prima canzone fu anche la sua più famosa: “As Tears Go By”, scritta da Mick Jagger, Keith Richards e dallo stesso Oldham. Fu un successo enorme, tanto che ne fecero una cover anche i Rolling Stones, e Faithfull sfruttò la sua fama appena acquisita per fare uscire altri singoli – come “This Little Bird” e “Summer Nights” – che non divennero così famosi ma che andarono molto bene.

Nel corso della carriera musicale ha sperimentato con vari generi, collaborando con alcuni degli artisti più importanti degli ultimi decenni: partecipò al concerto di Roger Waters per la caduta del muro di Berlino, nel 1990, e lavorò con Angelo Badalamenti, Patti Smith, i Metallica, PJ Harvey, Nick Cave e Damon Albarn.

Fu sposata brevemente con l’artista John Dunbar, con cui ebbe un figlio, ma lo lasciò per stare con Jagger: i due diventarono una delle coppie più famose della Londra degli anni Sessanta. La loro relazione durò fino al 1970. Fu lei a fargli conoscere Il Maestro e Margherita, il libro che ispirò la canzone “Sympathy for the Devil”. Dopo Dunbar ebbe altri due mariti: il cantante punk Ben Brierly e l’attore Giorgio della Terza.

Faithfull ebbe anche una carriera come attrice, prima in alcuni spettacoli teatrali e poi nel cinema: nel 1967 diventò una delle prime persone a dire la parola “fuck” in un film a grande distribuzione, I’ll Never Forget What’s’isname, dove recitò insieme a Orson Welles. Ebbe molti ruoli secondari nel corso della carriera, il più importante dei quali nel 2006 quando interpretò Maria Teresa d’Austria nel film Marie Antoniette di Sofia Coppola.