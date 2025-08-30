Per l’Italia di basket sarà tosta in questi Europei

Giovedì sera l’Italia ha perso 75-66 contro la Grecia la sua prima partita dell’Eurobasket, il campionato europeo di pallacanestro maschile che quest’anno si gioca tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Mancano ancora quattro partite alla fine della fase a gironi, ma per l’Italia le prossime due – contro la Georgia e la Bosnia – potrebbero già essere determinanti per la qualificazione alle fasi finali.

Era nell’ordine delle cose che l’Italia potesse perdere contro la Grecia, una delle favorite per la vittoria di questi Europei di basket, e sarà piuttosto complicata anche la penultima partita (contro la Spagna), ma per passare il girone – al termine del quale si qualificheranno quattro squadre su sei – saranno importanti le prossime due partite: sabato pomeriggio contro la Georgia e domenica contro la Bosnia.

Il girone C, in cui gioca l’Italia, era considerato il più competitivo già prima dell’inizio degli Europei e le prime partite lo hanno confermato. È l’unico in cui ci sono cinque squadre su sei che possono competere per i primi quattro posti. Grecia, Italia, Georgia, Spagna e Bosnia sono tutte squadre abbastanza forti e l’unica che non sembra avere possibilità di passare il turno è Cipro, che si è qualificata in quanto paese ospitante.

In un contesto così equilibrato, una vittoria o una sconfitta sono ovviamente determinanti sulle possibilità di superare il girone, ma anche sulla posizione in classifica, a sua volta molto importante. Agli ottavi di finale le squadre saranno infatti abbinate secondo il sistema delle teste di serie (la prima del girone C affronterà la quarta del girone D, per esempio), quindi chi finirà primo o secondo nel girone potrà iniziare le fasi finali contro avversarie teoricamente meno forti.

La favorita a finire al primo posto è la Grecia, la squadra di Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo gioca in NBA (il più importante campionato di basket al mondo), è alto 211 centimetri ed è uno dei migliori giocatori di basket al mondo. Contro l’Italia ha fatto 31 dei 75 punti segnati dalla Grecia, e oltre che in attacco è forte e determinante anche in difesa.

La sconfitta dell’Italia contro la Grecia era quindi abbastanza prevedibile. Ma l’Italia ha perso per meno di 10 punti, anche a causa dei suoi molti errori in attacco. Simone Fontecchio, l’unico giocatore dell’Italia in NBA, ha fatto solo quattro punti, sbagliando dieci dei suoi undici tiri da tre (quelli da fuori area). È stata una cosa abbastanza inaspettata e che ha inciso tanto, perché di solito Fontecchio è un buon tiratore, spesso il migliore della Nazionale. Contro la Grecia raramente Fontecchio ha potuto tirare senza essere marcato da vicino dagli avversari, cosa che ha influenzato molto l’efficacia dei suoi tiri.

L’Italia ha mostrato comunque di essere una squadra compatta in difesa: pur segnando poco e avendo a che fare con Antetokounmpo, alla fine del primo tempo la Grecia era in vantaggio di soli due punti. E alcuni giocatori italiani hanno fatto prestazioni incoraggianti: il capitano Nicolò Melli ha fatto 15 punti, 5 assist e 7 rimbalzi, ed è stata molto promettente anche la prestazione del 21enne Saliou Niang, che ha fatto 11 punti e ottenuto 4 rimbalzi, giocando con grande atletismo e rapidità.

Insomma, l’Italia sembra avere il livello di gioco e i giocatori per competere con le prossime avversarie del girone: tutte comunque piuttosto forti, tranne Cipro.

Nella sua prima partita di questo Eurobasket, la Georgia ha vinto 83-69 contro la Spagna, vincitrice della precedente edizione degli Europei. Il principale punto di forza della Georgia sono i suoi “lunghi”, cioè giocatori alti e grossi, difficili da marcare in area. Uno è Sandro Mamukelashvili, che gioca in NBA e che contro la Spagna ha fatto 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, un altro è il 33enne Tornik’e Shengelia, che ha da poco vinto la Serie A con la Virtus Bologna.

Anche la Bosnia, contro cui l’Italia giocherà domenica, è una squadra insidiosa. Non è considerata tra le più forti del torneo e per ora ha giocato solo contro Cipro, ma ha comunque un buon giocatore di NBA (Jusuf Nurkic) e una squadra ben allenata e coesa, che si è qualificata all’Eurobasket nonostante un girone di qualificazione molto difficile.

E poi, per l’Italia, ci sarà la Spagna. Ci gioca Santi Aldama, che quest’anno ha fatto la sua migliore stagione in NBA, e la squadra può contare su una notevole continuità tecnica: Sergio Scariolo la allena da dieci anni, e ha ancora in squadra i suoi due giocatori migliori della scorsa edizione, i fratelli Willy e Juancho Hernangómez.

Questo è Nurkic, per farvi un’idea

L’Italia giocherà contro la Georgia sabato alle 14 e contro la Bosnia domenica alle 20:30, contro la Spagna il 2 settembre alle 20:20 e infine, contro Cipro, alle 17:15 del 4 settembre.