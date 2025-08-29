Le foto di ieri a Venezia

Giovedì 28 agosto al festival di Venezia sono stati presentati due dei film più attesi di questa edizione: Bugonia di Yorgos Lanthimos e Jay Kelly di Noah Baumbach, entrambi con un cast di attrici e attori molto famosi che sono stati i protagonisti del red carpet della serata.

Dopo il Leone d’oro nel 2023 per Povere creature!, Lanthimos, regista greco apprezzato per l’umorismo cinico e lo stile originale, ha presentato un remake della commedia sudcoreana di fantascienza Jigureul jikyeora!. Due impallinati di una teoria del complotto rapiscono una potente dirigente d’azienda, convinti che sia un’aliena arrivata sulla Terra per distruggerla: lei è la ormai assidua collaboratrice di Lanthimos Emma Stone, che con Povere creature! vinse il suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista, e l’altro protagonista è Jesse Plemons.

Jay Kelly parla invece dell’amicizia tra un attore famoso (George Clooney) e il suo manager (Adam Sandler), che durante un viaggio in giro per l’Europa fanno i conti con le loro scelte, le loro relazioni e ciò che si lasceranno dietro. Il cast comprende tra gli altri Billy Crudup, Laura Dern, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Isla Fisher ed Emily Mortimer, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Baumbach, uno dei registi più apprezzati del cinema indipendente degli Stati Uniti. Sarà disponibile su Netflix dal prossimo 5 dicembre.

