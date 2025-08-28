Gli europei rimetteranno le sanzioni all’Iran?

Giovedì la Francia, la Germania e il Regno Unito potrebbero cominciare le procedure per riattivare le sanzioni economiche contro l’Iran per il suo programma nucleare. L’entrata in vigore delle sanzioni comincerebbe dopo 30 giorni dall’attivazione delle procedure, periodo di tempo che eventualmente i tre paesi europei potrebbero usare per fare ulteriori pressioni diplomatiche sull’Iran e convincerlo a riprendere i negoziati con l’Occidente sul suo programma nucleare.

La posizione dell’Iran sulle trattative in corso si è tuttavia molto irrigidita dopo che a giugno Israele e gli Stati Uniti avevano bombardato i suoi principali siti nucleari. Ad oggi non è chiaro se sarà possibile riprendere dei negoziati significativi.

Il meccanismo che consente ai paesi europei di riattivare le sanzioni (in gergo si parla di snapback) è previsto dall’accordo sul nucleare iraniano firmato nel 2015. Quell’accordo prevedeva che l’Iran limitasse l’arricchimento del proprio uranio in cambio di un ritiro delle sanzioni economiche. L’accordo fallì nelle sue parti più importanti quando nel 2018 il presidente statunitense Donald Trump ne uscì unilateralmente, e l’Iran riprese poco dopo ad arricchire l’uranio oltre i limiti consentiti (l’Iran continua a sostenere di sviluppare il suo programma nucleare solo con fini civili, e non militari).

Ma ufficialmente i tre paesi europei firmatari (gli E3, appunto) e l’Iran non sono mai davvero usciti dall’accordo, e l’impianto formale è ancora in piedi, anche se gravemente danneggiato. Secondo l’accordo, gli E3 hanno tempo fino al 18 ottobre per attivare lo snapback. Sarebbe poi l’ONU, e non i tre singoli paesi, a imporre di nuovo le sanzioni dopo un mese, nel caso in cui non si trovasse un accordo. Le sanzioni riguarderanno i settori dell’energia, della difesa e della finanza, tra gli altri. L’Iran ha promesso una «reazione dura» se saranno riattivate.

Le minacce europee potrebbero avere già ottenuto qualche risultato. Martedì i negoziatori iraniani si sono incontrati con i rappresentanti degli E3 per cercare di evitare la riattivazione delle sanzioni.

Soprattutto, questa settimana l’Iran ha consentito l’ingresso di una squadra di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica dell’ONU (AIEA): è la prima volta da quando a giugno vietò tutte le ispezioni a seguito dei bombardamenti israeliani. Secondo Rafael Grossi, il direttore generale dell’AIEA, finora gli ispettori hanno potuto visitare la centrale nucleare di Bushehr, che però è notoriamente una centrale per la produzione di energia elettrica. Non hanno ancora potuto accedere ai siti collegati al programma nucleare militare, e soprattutto ai tre che sono stati bombardati da Israele e dagli Stati Uniti: Fordo, Natanz e Isfahan.

Poter vedere i tre siti consentirebbe di capire davvero quanti danni hanno fatto i bombardamenti e fino a che punto è stato danneggiato il programma nucleare iraniano.

Secondo Rafael Grossi dell’AIEA c’è ancora tempo per negoziare, trovare un qualche tipo di accordo e impedire l’entrata in vigore delle sanzioni: «Anche se comincia il meccanismo di riattivazione c’è ancora un mese, e molte cose possono succedere».

L’Iran tuttavia non vuole riprendere i negoziati con l’Occidente finché non riceverà garanzie sul fatto che non sarà più attaccato. Israele cominciò i suoi bombardamenti il 13 giugno, un giorno prima di un incontro già fissato tra rappresentanti iraniani e statunitensi per negoziare sul nucleare.