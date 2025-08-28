Il Grimsby l’ha fatto di nuovo

La sera del 27 agosto il Grimsby Town, una squadra inglese di quarta divisione (il corrispettivo della Serie D italiana) ha eliminato il Manchester United dalla Coppa di Lega, il torneo a cui partecipano tutte le squadre dalle prime quattro serie calcistiche inglesi. È stato un risultato inaspettato, che si è fatto molto notare: il Manchester United gioca da anni in Premier League, la prima divisione, e – seppur in difficoltà negli ultimi anni – resta comunque una delle più importanti squadre a livello europeo. La partita è terminata dopo 26 calci di rigore.

Ma non è la prima volta che il Grimsby ottiene un risultato di questo tipo. Quando giocava in categorie superiori eliminò per due volte dalla Coppa di Lega il campione in carica: il Leicester City nel 1997 e il Liverpool nel 2001, entrambi nettamente più forti. E solo due anni fa, quando era già in quarta divisione, riuscì a eliminare il Southampton (allora in Premier League) dalla FA Cup, il più antico e prestigioso torneo del calcio inglese.

A parte questi risultati, nella lunga storia del Grimsby ci sono stati pochi momenti altrettanto memorabili. Se si escludono queste quattro vittorie — che però non portarono a nessun trofeo — la squadra si è fatta notare solo per la sua presenza in una serie tv dedicata a un’altra squadra, il Wrexham.

Anche i festeggiamenti dei tifosi del Grimsby per la vittoria contro lo United mostrano l’importanza di questo momento per la storia del Grimsby

Il Grimsby Town Football Club fu fondato nel 1878 nella città di Grimsby, sulla costa orientale dell’Inghilterra, quando il calcio moderno esisteva da poco più di vent’anni. All’epoca Grimsby era un porto in forte espansione: ancora nel 1950 aveva il più grande porto di pesca del mondo. Per questo motivo sia i tifosi sia i giocatori della squadra sono soprannominati “the Mariners”, ovvero “i Marinai”.

Dal 1898 la squadra gioca le sue partite al Blundell Park di Cleethorpes, una cittadina di 40mila abitanti nei pressi di Grimsby. Sebbene oggi rimanga solo una tribuna dell’edificio originale, lo stadio è comunque uno dei più antichi al mondo. È qui che si è disputata, tra l’altro, la partita contro il Manchester United.

Il periodo di maggior successo del club fu dal 1929 al 1948, quando disputò dieci campionati su dodici in Division One, la vecchia Premier League (che però fu sospesa tra il 1939 e il 1946 a causa della Seconda guerra mondiale). Nel 1936 e nel 1939 raggiunse anche la semifinale di FA Cup, il suo miglior piazzamento nella competizione.

La semifinale del 1939 si giocò contro il Wolverhampton all’Old Trafford, lo stadio del Manchester United e uno dei più prestigiosi al mondo. Andarono a vedere la partita 76.962 persone, un record tuttora imbattuto sia per il Grimsby sia per l’Old Trafford.

Dal 1948 al 1992 il Grimsby si alternò tra la seconda e la quarta categoria, vincendo solo qualche trofeo minore. La squadra tornò sporadicamente in Division One tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, senza ottenere risultati rilevanti, fatta eccezione per le partite di Coppa di Lega contro il Liverpool e il Leicester.

Il 14 ottobre 1997 il Leicester arrivava favoritissimo al terzo turno di Coppa di Lega: era il campione in carica, mentre il Grimsby era retrocesso l’anno prima in seconda divisione. Dopo pochi minuti il Leicester segnò l’1-0. A meno di mezz’ora dalla fine il Grimsby ribaltò il risultato: segnò tre gol in dieci minuti (dal 68esimo al 78esimo minuto, grazie anche a un clamoroso errore del portiere avversario) e vinse infine 3-1. Fu però eliminato dal torneo il turno successivo, perdendo 3-0 proprio con il Liverpool.

Ugualmente inaspettata fu la vittoria del 2001 contro il Liverpool. Quell’anno entrambe erano in Division One, ma il Liverpool aveva una delle migliori squadre della sua storia: ci giocavano calciatori fortissimi come Steven Gerrard e Jamie Carragher e l’anno prima aveva vinto la Coppa di Lega, la FA Cup e la Coppa UEFA, il secondo trofeo europeo più importante (oggi si chiama Europa League).

Il Grimsby vinse anche quella partita in rimonta, per 2-1. La cosa più eccezionale fu il gol della vittoria, un tiro lontanissimo fatto all’ultimo minuto dei tempi supplementari dall’attaccante inglese Phil Jevons.

Da allora il Grimsby ha avuto i peggiori anni della sua storia, finendo per due volte in National League: la quinta serie inglese, considerata una “lega di provincia”.

Il Grimsby tornò a far parlare di sé nel 2022, ma solo per essere finito nella serie televisiva Welcome to Wrexham, dedicata all’omonima squadra gallese acquistata dagli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Il finale della prima stagione racconta infatti l’inaspettata sconfitta del Wrexham nei playoff, persi 5-4 proprio contro il Grimsby, che quell’anno avrebbe ottenuto la promozione in quarta divisione, dove gioca tuttora.

Negli ultimi tre anni il Grimsby non ha mai superato l’undicesimo posto in campionato e nella scorsa stagione ha rischiato di nuovo di retrocedere. Ciononostante ha ottenuto due vittorie ancora più sorprendenti di quelle contro Liverpool e Leicester: il 2-1 contro il Southampton negli ottavi di FA Cup nel 2023 e, più recentemente, quella contro il Manchester United, decisa dopo 26 calci di rigore.

Ma anche se questi risultati sono eccezionali, nelle competizioni a eliminazione diretta può succedere che una squadra di categoria inferiore batta una di categoria superiore: soprattutto nelle prime fasi, in cui anche le squadre più forti non fanno giocare tutti i titolari. In Inghilterra è anzi relativamente frequente: la scorsa stagione, per esempio, il Plymouth Argyle, ultimo nella seconda divisione, eliminò dalla FA Cup il Liverpool, che pochi mesi dopo avrebbe vinto la Premier League.

In Italia è più difficile che possa succedere perché non esistono tornei come la FA Cup, che consente anche a squadre dilettantistiche di giocare contro le squadre più forti.