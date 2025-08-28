Il Manchester United è stato eliminato dalla Coppa di Lega inglese da una squadra della quarta divisione

La squadra di calcio del Manchester United è stata eliminata a sorpresa dalla Coppa di Lega inglese (la English Football League Cup nota anche come Carabao Cup) da una squadra della quarta divisione, il Grimsby Town. Ha perso nel secondo turno della coppa ai rigori: inizialmente il Grimsby Town era addirittura andato in vantaggio per 2 a 0, ma il Manchester United era riuscito a recuperare e a pareggiare. La partita si è conclusa dopo tredici rigori, in cui hanno tirato e segnato anche i portieri delle due squadre: è stato decisivo l’errore del centrocampista camerunense del Manchester United Bryan Mbeumo.

Il Manchester United è una delle squadre inglesi più vincenti di sempre e gioca nel massimo campionato del paese, la Premier League, ma da qualche anno sta avendo grosse difficoltà: non vince il campionato dal 2013 e nelle ultime stagioni ha avuto risultati molto deludenti. Anche la stagione in corso è iniziata male: nelle prime due partite di campionato ha ottenuto una sconfitta e un pareggio.