Trump sta provando a licenziare Lisa Cook, una governatrice della Federal Reserve

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato una lettera in cui ha ordinato il licenziamento con effetto immediato di Lisa Cook, una dei membri del Consiglio dei governatori della Federal Reserve (FDE), ossia l’organo principale della banca centrale degli Stati Uniti. Trump ha accusato Cook di aver falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo e detto che questo bastasse per rimuoverla. Cook però non è mai stata incriminata né condannata per questo reato e ha quindi sostenuto che il suo licenziamento sia illegittimo.

La decisione di Trump è considerata particolarmente preoccupante perché fa parte di una più ampia strategia per ottenere maggiore controllo sulla Federal Reserve, che è un organo indipendente e determina in particolare i tassi di interesse del paese, sulla base dei quali si calcolano i tassi offerti dalle banche ai loro clienti. Da tempo Trump fa pressioni sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell, minacciando di licenziare anche lui, per convincerlo ad abbassare i tassi, cosa che per ora lui e gli altri governatori si sono rifiutati di fare.

Dato che i membri del Consiglio della Federal Reserve vengono nominati dal presidente in carica, riuscire a licenziare Cook permetterebbe a Trump di inserire nel consiglio una persona a lui fedele, con l’obiettivo di influenzare le decisioni sui tassi. I governatori ricoprono il loro ruolo per 14 anni (Cook dal 2022) e senza rimuoverne alcuni prima della scadenza del loro mandato Trump non riuscirebbe ad avere il controllo del Consiglio prima della fine della sua presidenza.

Le accuse nei confronti di Cook sono arrivate da Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency e molto vicino a Trump, che da mesi la accusa di non fare un buon lavoro alla Federal Reserve e recentemente ha iniziato ad accusarla anche di frode ipotecaria, la motivazione che Trump ha usato per licenziarla. Secondo il Federal Reserve Act, ossia la legge che ha creato la banca centrale, però, Trump può licenziare un governatore solo se può dimostrare una causa, tipicamente definita come negligenza professionale o illecito: quella che riguarda Cook però sembra una questione personale, che per il momento non è stata neanche provata in tribunale e che quindi non dovrebbe rientrare nelle ragioni che permettono un licenziamento.

