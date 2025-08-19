Le foto dell’incontro alla Casa Bianca sulla guerra in Ucraina

Il clima dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, a cui hanno partecipato anche vari leader europei, è stato complessivamente disteso. Hanno discusso della guerra in Ucraina e in particolare del piano di pace proposto da Trump e dal presidente russo Vladimir Putin dopo il loro incontro di Ferragosto, che non piace né a Zelensky né agli europei. Ma l’ultimo incontro tra Zelensky e Trump, a fine febbraio, era andato così male che questa volta i presenti hanno fatto di tutto per mostrarsi sereni: ci sono stati alcuni sorrisi forzati, un piccolo tour della Casa Bianca e molti tentativi di compiacere Trump. Queste sono alcune delle foto migliori: