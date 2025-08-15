Il primo video da anni del più importante leader palestinese

Il ministro della Sicurezza pubblica di Israele, l’estremista di destra Itamar Ben-Gvir, ha pubblicato un video in cui parla con Marwan Barghouti, il più importante e popolare leader politico palestinese. Barghouti si trova in carcere da oltre 20 anni, e questa è la prima volta da anni che lo si vede in un video.

Il breve video di 13 secondi è chiaramente una provocazione nei confronti della leadership palestinese, ed è una delle tante circostanze in cui Ben-Gvir provoca e offende volutamente la sensibilità delle persone palestinesi. Mostra Ben-Gvir che redarguisce Barghouti dicendo: «Voi non vincerete. Chi si mette contro il popolo di Israele, chi uccide i nostri bambini, le nostre donne, lo spazzeremo via». Barghouti cerca di interloquire ma Ben-Gvir non lo fa parlare.

Ma al netto della provocazione il video è importante proprio perché mostra Barghouti, che ha 66 anni e rispetto all’ultima volta che lo si era visto in pubblico appare dimagrito ed emaciato. L’Autorità palestinese ha condannato «il maltrattamento» di Barghouti, che è detenuto in isolamento e viene spesso trasferito da un carcere all’altro.

Barghouti è stato definito «il prigioniero più importante del mondo», e «il Nelson Mandela palestinese», dal nome del famoso leader sudafricano.

È ritenuto l’unico leader politico in grado di riunire la popolazione palestinese sotto un’unica guida. È anche considerato un moderato, che ha a lungo sostenuto la soluzione dei due stati, Israele e Palestina. Al tempo stesso, è un leader che non ha mai rinunciato alla lotta armata, e che sta scontando cinque ergastoli per aver progettato numerosi omicidi quando era un leader politico palestinese durante la seconda Intifada.

Barghouti ha uno status quasi mitico soprattutto in Palestina, dove la sua immagine è raffigurata nei murales e dove la sua popolarità è ancora eccezionale.

