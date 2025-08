Itamar Ben-Gvir sulla Spianata delle Moschee, di nuovo

Domenica Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Potere Ebraico e ministro della Sicurezza pubblica israeliano, ha visitato la Spianata delle Moschee a Gerusalemme, dove ha anche guidato una preghiera per un numeroso gruppo di fedeli.

La visita ha provocato critiche e reazioni forti. La Spianata delle Moschee, chiamata dagli ebrei Monte del Tempio, è infatti un luogo di eccezionale importanza sia per la religione ebraica sia per quella musulmana, e la sua gestione è un argomento di scontro perenne tra le autorità israeliane e palestinesi. Dal 1967, quando Israele ne prese il controllo, gli ebrei possono visitarla, ma non possono organizzare preghiere. È la prima volta che un ministro in carica guida attivamente e pubblicamente delle preghiere sulla Spianata, violando quello che viene definito come lo “status quo”.

Ben-Gvir è il più estremista fra i ministri del governo di Benjamin Netanyahu, il più a destra nella storia di Israele: condannato otto volte per crimini legati al razzismo e al sostegno a organizzazioni terroristiche, Ben-Gvir fu eletto per la prima volta in parlamento nel 2021. Negli ultimi anni ha guadagnato un grande potere, diventando uno dei principali alleati del primo ministro e condizionando anche la conduzione della guerra a Gaza.

Dalla Spianata domenica ha detto che Israele dovrebbe completare la conquista di Gaza e ha invitato i palestinesi a seguire quelli che chiama “piani di migrazione volontaria” dalla Striscia, definizione che secondo i critici nasconde un progetto di espulsioni forzate.

Ha anche commentato i video resi pubblici da Hamas nel weekend, in cui compaiono due degli ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre 2023, che sembrano in pessime condizioni, definendoli «orribili». Nei video Rom Braslavski e Evyatar David, di 21 e 24 anni, sono molto magri e deboli: Braslavski piangendo racconta di non avere quasi cibo a disposizione e di non essere più in grado di stare in piedi o camminare.

Ben-Gvir ha parlato alla stampa dopo aver condotto la preghiera, che ha immediatamente suscitato critiche. Sulla Spianata delle Moschee c’è la moschea di al Aqsa, che è la più grande di Gerusalemme e una delle più importanti nell’Islam, e ci sono le rovine del Secondo tempio di Gerusalemme o tempio di Erode, il cui unico pezzo sopravvissuto è il cosiddetto Muro del Pianto. È il principale luogo sacro per gli ebrei, distrutto dai Romani nell’assedio di Gerusalemme del 70 d.C. e mai più ricostruito.

Ben-Gvir ha visitato il luogo in occasione della Tisha B’Av, una giornata festiva in cui gli ebrei ricordano la distruzione del Primo e del Secondo tempio. Da tempo contesta la gestione della Spianata delle Moschee, chiedendo un maggiore accesso per gli ebrei, e aveva già fatto varie visite, quasi sempre con intenzioni provocatorie.

Ben-Gvir ha 49 anni, è nato in una famiglia laica, ma da ragazzo si avvicinò all’estrema destra religiosa e nazionalista durante la Prima Intifada palestinese fra gli anni Ottanta e Novanta, una rivolta popolare che causò scontri e violenze fra il 1987 e il 1993.

L’esercito gli vietò il servizio militare perché considerato troppo estremista e nel 1995 ebbe il suo primo momento di celebrità. Si presentò a una tv israeliana brandendo lo stemma della Cadillac del primo ministro Yitzhak Rabin, che stava portando avanti un complicatissimo processo di pace con i palestinesi concretizzato nel 1993 dai cosiddetti accordi di Oslo, molto osteggiati dall’estrema destra israeliana. «Siamo arrivati alla sua automobile, arriveremo anche a lui», disse Ben-Gvir in tv.

Il 4 novembre 1995 Rabin fu assassinato da un estremista di destra alla fine di una manifestazione in sostegno agli accordi di Oslo.

Da allora divenne un importante esponente di varie organizzazioni estremiste religiose, alcune considerate organizzazioni terroristiche, e nel tempo il principale avvocato degli estremisti ebraici e dei coloni colpevoli di violenze nei confronti dei palestinesi.

Nel 2022 è diventato ministro dopo un buon successo elettorale del suo partito Potere Ebraico, che ottenne 6 seggi sui 120 della Knesset, il parlamento israeliano. Netanyahu gli ha affidato l’importante ministero della Sicurezza pubblica, che fra le altre cose gli dà il controllo della polizia nazionale e di quella di frontiera tra Israele e Cisgiordania. Ben-Gvir si è temporaneamente dimesso dal governo durante la durata del cessate il fuoco fra Israele e Hamas, fra gennaio e marzo, rientrando nel governo alla ripresa dei bombardamenti.