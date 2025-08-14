In Spagna continuano gli incendi

In varie parti della Spagna non sono ancora stati spenti i grossi incendi boschivi che dall’inizio della settimana hanno bruciato centinaia di chilometri quadrati di terreno e causato la morte di due persone. Sono favoriti da un’ondata di calore, dalla siccità e dai venti forti, che aiutano le fiamme a propagarsi.

Giovedì sera quelli attivi erano dieci, secondo il ministero dell’Interno: di questi, sette sono nella zona tra Ourense, León e Zamora, nelle comunità autonome di Galizia e Castiglia e León, nel nord-ovest del paese. In quelle zone quasi 10mila persone di circa 50 comuni sono state evacuate; ci sono sette persone ferite (di cui quattro in condizioni gravi).

L’incendio cominciato domenica a Uña de Quintana (in provincia di Zamora, Castiglia e León) è diventato uno dei più grossi mai registrati finora in Spagna: secondo le stime le stime del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), mercoledì notte si estendeva su 380 chilometri quadrati. A Chandrexa de Queixa (in provincia di Ourense, in Galizia) c’è un altro grande incendio, che interessa un’area di 200 chilometri quadrati. I dati sono ancora preliminari ed è possibile che vengano rivisti quando la situazione diventa più stabile.

È invece sotto controllo un incendio divampato lunedì pomeriggio a Tres Cantos, 23 chilometri a nord della capitale Madrid, e che ha bruciato circa 20mila metri quadri di terreno. Centottanta persone erano state evacuate, ma negli ultimi giorni sono potute tornare a casa.

Le due persone morte a causa degli incendi sono Abel Ramos, un uomo di 35 anni che si era offerto come volontario per aiutare a spegnere le fiamme nella provincia di León; e Mircea Spiridon, 50 anni, che lunedì è stato trovato in un centro ippico vicino a Tres Cantos con bruciature sul 98 per cento del corpo.

Martedì il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato lo stato di pre-emergenza. Per ora però il governo non sta intervenendo nelle attività di contenimento, che sono gestite dalle comunità autonome (enti amministrativi simili alle regioni italiane, ma con più autonomia). Ci sono state anche alcune polemiche intorno a una frase dell’assessore all’ambiente della Castiglia e León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, che ha passato la domenica in ferie e poi si è giustificato dicendo: «Ho la brutta abitudine di mangiare».

Secondo le stime dell’EFFIS, dall’inizio dell’anno in Spagna sono bruciati più di 1.350 chilometri quadrati di terreno, più della media degli ultimi diciotto anni arrivati a questo periodo. Il 2025, per il momento, è il terzo anno peggiore di sempre da questo punto di vista, dopo il 2022 e il 2023.