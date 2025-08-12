In Spagna sono in corso decine di incendi boschivi: una persona è morta e migliaia sono state evacuate

In Spagna sono in corso decine di incendi boschivi: una persona è morta, sono bruciati centinaia di chilometri quadrati e migliaia di persone sono state evacuate e hanno trascorso la notte fuori casa. Le evacuazioni hanno riguardato 3.700 persone nella comunità autonoma di Castiglia e León, al centro del paese, 2.000 nella zona di Cadice, città dell’Andalusia, a sud, e 180 in diverse zone residenziali a nord di Madrid.

L’incendio scoppiato lunedì pomeriggio a Tres Cantos (23 chilometri a nord di Madrid), ha bruciato 10 chilometri quadrati e ha causato la morte di una persona: un uomo trovato con ustioni sul 98% del corpo. Questa mattina presto, gli aerei si sono uniti alle forze di terra per spegnere gli incendi che negli ultimi giorni sono stati favoriti da una forte ondata di calore, dalla siccità e dai venti forti. Gli incendi attualmente attivi si trovano in Galizia, in Andalusia, nella Castiglia e León (sono una dozzina, principalmente nelle province di León e Zamora) e nella Castiglia-La Mancha.