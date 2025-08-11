Quanto costa affittare ombrelloni e lettini nelle spiagge italiane

Negli ultimi giorni è nato un dibattito piuttosto acceso sulla convinzione che a luglio del 2025 sarebbero diminuite le persone che pagano per affittare ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari durante le vacanze estive, sia rispetto agli anni precedenti che rispetto a giugno. Al momento sono più che altro stime parziali di alcune associazioni di categoria e del sindacato dei balneari, e sono stime difficili da verificare con dati che siano validi per tutto il paese: ci sono spiagge su 15 delle 20 regioni italiane e ogni zona ha le sue specificità, i suoi periodi migliori, i suoi prezzi.

Ma ancora prima che si potesse dire con certezza se c’era stato effettivamente un calo, le discussioni si sono concentrate sulla possibilità che prendere in affitto ombrelloni e lettini nelle spiagge italiane sia diventato troppo costoso: è un’opinione circolata molto in questi giorni, anche perché espressa da diverse persone con una certa notorietà, tra cui alcuni politici. Su questo punto esiste qualche ricerca approfondita che aiuta a farsi un’idea: in generale sembra che si possa dire con un buon grado di certezza che rispetto al 2024 i prezzi sono mediamente un po’ aumentati.

Un’indagine dell’associazione Altroconsumo ha preso in considerazione 213 stabilimenti balneari in 10 tra le località balneari italiane più frequentate, scelte in modo da avere una distribuzione omogenea sul territorio: Alassio (Liguria), Viareggio (Toscana), Anzio (Lazio), Palinuro (Campania), Alghero (Sardegna), Taormina (Sicilia), Gallipoli (Puglia), Senigallia (Marche), Rimini (Emilia-Romagna) e Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia).

In ciascuno di questi posti è stato contattato almeno il 20 per cento degli stabilimenti e sono state chieste informazioni sui costi per affittare un ombrellone e due lettini nella settimana tra il 3 e il 9 agosto, in una delle prime quattro file di ombrelloni (solitamente si paga di più per le file più vicine al mare, e i prezzi scendono man mano che ci si allontana). Questi sono i prezzi medi per una settimana venuti fuori dall’indagine (tra parentesi è indicato il prezzo medio per un posto nella prima fila):

Alassio – 340 euro (354)

Gallipoli – 295 euro (316)

Alghero – 240 euro (251)

Viareggio – 217 euro (217)

Taormina – 204 euro (219)

Palinuro – 187 euro (218)

Anzio – 176 euro (182)

Senigallia – 158 euro (169)

Lignano Sabbiadoro – 154 euro (164)

Rimini – 150 euro (166)

È un’indagine necessariamente parziale, che ha l’obiettivo non tanto di fare una classifica, ma di dare un’idea dei prezzi in vari punti della costa. Non significa insomma che Alassio sia il posto più costoso d’Italia per affittare ombrellone e lettini, e con ogni probabilità esistono esempi di posti più costosi (per esempio Porto Cervo in Sardegna o Forte dei Marmi in Toscana: ma anche lì dipende dagli stabilimenti balneari).

Un’altra indagine piuttosto ricca è stata fatta dal centro studi Ircaf (istituto ricerche consumo ambiente e formazione), che ha preso in considerazione 90 stabilimenti balneari italiani, anche in questo caso distribuiti in modo da poter essere rappresentativi di diversi punti della costa. Anche qui il prezzo si riferisce a un ombrellone e due lettini, in una terza fila dello stabilimento. In questo caso però i prezzi sono riferiti alla settimana dal 14 al 21 giugno, e sono quindi più bassi rispetto a quelli dell’indagine di Altroconsumo su agosto, che è considerato un periodo di alta stagione (cioè con più richiesta, e quindi più caro).

I risultati sono insomma difficili da mettere in relazione, anche perché la ricerca di Ircaf aveva l’obiettivo di fare una media per ogni regione, ma mostrano comunque cose interessanti. Secondo questa indagine, la regione in cui costa mediamente di più affittare ombrellone e lettini è la Campania (231 euro settimanali) e quella in cui costa meno è l’Abruzzo (133 euro).

Alcuni dati notevoli da posti specifici: a Sorrento, in Campania, costa 60 euro al giorno (420 a settimana), a Lerici in Liguria 46 (322 settimanali) e 45 a Sabaudia nel Lazio (315 settimanali); tra i posti più economici invece ci sono Vieste, in Puglia, con 13 euro giornalieri (91 settimanali), Roseto degli Abruzzi con 17 euro (119 a settimana) e Maratea, in Basilicata, con 18 (126 a settimana). I prezzi sono in genere più alti sulla costa occidentale, tra il mar Ligure e il mar Tirreno, rispetto a quella sud e orientale (tra il mar Adriatico e lo Ionio).

Entrambe le ricerche hanno trovato che i prezzi sono mediamente aumentati rispetto all’anno scorso: del 5 per cento secondo Altroconsumo e del 4,5 per cento secondo Ircaf. Anche il sindacato balneari aveva ammesso un aumento dei prezzi rispetto al 2024, parlando genericamente del «3 o 4 per cento» ma senza specificare meglio su cosa si basasse la stima. Non sono aumenti attribuibili solo all’inflazione, in ogni caso, che nell’ultimo anno è aumentata di poco meno del 2 per cento.

Sono comunque aumenti che riguardano di più certe zone che altre, anche con variazioni notevoli, e possono dipendere da ragioni locali difficili da confrontare.