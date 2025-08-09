A Londra sono state arrestate almeno 200 persone che manifestavano per Palestine Action, che il Regno Unito ha dichiarato illegale

Sabato a Londra sono state arrestate almeno 200 persone durante una manifestazione in favore di Palestine Action, un’organizzazione a favore della causa palestinese che il governo britannico ha dichiarato illegale sulla base delle leggi antiterrorismo del paese. Nelle ultime settimane c’erano state decine di altri arresti per lo stesso motivo.

Il parlamento britannico ha reso Palestine Action illegale a giugno, sulla base della legge del 2000 contro il terrorismo, attirando molte critiche: farne parte o anche solo sostenerla è un reato che prevede fino a 14 anni di carcere. Negli ultimi tempi l’organizzazione aveva organizzato rivolte soprattutto contro le fabbriche di armi di aziende israeliane con sede nel Regno Unito e le aziende a loro collegate.

La manifestazione a favore di Palestine Action era stata organizzata da un’organizzazione a sostegno dei diritti civili, Defend Our Juries, che ne aveva già organizzate altre, a Parliament Square. La Metropolitan Police, la polizia di Londra, ha detto che c’erano tra le 500 e le 600 persone, ma che «chiunque» avesse in mano cartelli a sostegno di Palestine Action «è stato arrestato o sta per esserlo».