È stata richiesta l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano riguardo al caso Almasri

Il tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano riguardo al loro ruolo nella liberazione del capo della polizia libica Njeim Osama Elmasry, conosciuto come Almasri. Lo ha fatto sapere Devis Dori, presidente della giunta per le autorizzazioni di Montecitorio: la richiesta era attesa.

Almasri era stato arrestato a Torino a metà gennaio, in forza di un mandato emesso dalla Corte penale internazionale: è accusato di omicidi, torture, stupri e altri gravi crimini. Solo due giorni dopo era stato liberato e rimpatriato in Libia su decisione del governo italiano, che con il governo di Tripoli ha un buon rapporto soprattutto per i modi controversi con cui limita i flussi migratori. Il rilascio era avvenuto in modo del tutto irrituale, e ha creato un caso politico in Italia e un caso giuridico con la stessa Corte.

La richiesta di autorizzazione a procedere è la procedura con cui il tribunale dei ministri, un particolare collegio di giudici che si occupa di indagare i membri del governo per reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, chiede al parlamento se può proseguire le indagini contro un membro del governo e quindi anche rinviarlo a giudizio.

Giorgia Meloni era indagata per i reati di favoreggiamento e peculato, ma la sua posizione è stata archiviata.

Nel caso di Nordio, Piantedosi e Mantovano, sarà la Camera a esprimersi sull’autorizzazione a procedere: dovrà farlo entro i prossimi 60 giorni, con voto segreto e a maggioranza semplice. Trattandosi di una valutazione politica, è molto improbabile che la maggioranza di destra dia l’autorizzazione a procedere contro due ministri e un sottosegretario che fanno parte del governo che sostiene.

