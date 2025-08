La ciclista francese Pauline Ferrand-Prévot ha vinto il Tour de France femminile alla sua prima partecipazione

La ciclista francese Pauline Ferrand-Prévot ha vinto il Tour de France femminile, che si è concluso domenica con la nona e ultima tappa con partenza da Praz-sur-Arly, nell’Alta Savoia, e arrivo 124 chilometri dopo a Châtel, vicino al confine con la Svizzera. Ferrand-Prévot ha 33 anni ed era la prima volta che partecipava al Tour. Sabato, nella penultima tappa, aveva ottenuto la maglia gialla, e domenica è arrivata prima al traguardo con un netto distacco dal gruppo delle inseguitrici.

Ferrand-Prévot corre per la Visma-Lease a Bike e fino a poco tempo fa faceva soprattutto ciclocross e mountain bike, una disciplina in cui l’anno scorso aveva vinto l’oro olimpico. Quest’anno aveva già vinto la Parigi-Roubaix, la corsa ideale per una ciclista che, come lei, va forte con qualsiasi bici e su qualsiasi terreno. Prima del Tour non aveva gareggiato per due mesi, ed era dal Giro d’Italia del 2015 che non correva una corsa a tappe altrettanto lunga.

Dietro a lei nell’ultima tappa sono arrivate l’australiana Sarah Gigante e la neozelandese Niamh Fisher-Black. Gigante è anche seconda nella classifica generale, seguita dalla nederlandese Demi Vollering, una delle altre favorite per la vittoria, seconda nel 2024 e vincitrice nel 2023.

