Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Ginevra Falciani mette insieme interviste ad alcuni tra i maggiori esperti italiani e internazionali, che sempre più numerosi pensano che Israele stia compiendo un genocidio nella striscia di Gaza; Daniele Raineri ricostruisce cosa succede nelle basi militari italiane dove vengono addestrati i soldati libici di Haftar, il cui governo non è riconosciuto come legittimo dall’Italia; ed Emanuele Menietti racconta come andarono i 10 terremoti più forti mai registrati.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Sempre più giuristi pensano che Israele stia compiendo un genocidio a Gaza

Abbiamo sentito alcuni tra i maggiori esperti italiani e internazionali: il dibattito pubblico è molto politicizzato ma tra gli addetti ai lavori è aumentato il consenso

I soldati libici di Haftar vengono addestrati nelle basi militari italiane

Lo ha ricostruito il Post: ma l’Italia riconosce come legittimo solo l’altro governo libico, e proprio Haftar due settimane fa aveva umiliato il ministro Piantedosi

I dieci terremoti più forti mai registrati

Dal Cile nel 1960 al Giappone nel 2011, con il disastro a Fukushima: e con tutta probabilità anche quello di ieri notte in Kamchatka