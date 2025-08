Trump ha detto che avvicinerà alla Russia due sottomarini nucleari dopo uno scambio di minacce con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver ordinato a due sottomarini a propulsione nucleare di andare «nelle regioni appropriate» nel contesto di uno scambio di accuse e minacce con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che oggi è vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo. Trump non ha detto dove andranno i sottomarini ma i media internazionali hanno interpretato la formula, contenuta in un post sul social Truth, come l’invio in aree vicine alla Russia. Non tutti i sottomarini nucleari statunitensi sono armati con testate nucleari, ma era stato lo stesso Medvedev a evocare, nel contesto del litigio, le armi atomiche.

Medvedev è uno degli esponenti più estremisti del governo russo e in passato aveva fatto spesso dichiarazioni propagandistiche e provocatorie, che per questo vengono riprese dai giornali nonostante abbia un ruolo in sostanza marginale nel regime di Vladimir Putin. Trump gli ha dato importanza, rispondendogli direttamente in questi giorni: anche per Trump non sono una novità le minacce verbali, anche se l’ordine ai sottomarini è uno sviluppo più concreto. Medvedev e Trump avevano battibeccato con una serie di dichiarazioni e post sui social. Trump gli aveva dato del «fallito» e Medvedev aveva risposto al suo nuovo ultimatum per un cessate il fuoco in Ucraina sostenendo che fosse «un passo verso la guerra». Venerdì Trump ha scritto nel post che: «Le parole sono molto importanti e possono spesso condurre a conseguenze indesiderate».

– Leggi anche: Cos’è un sottomarino nucleare