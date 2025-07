C’è stato un terremoto molto forte al largo della Russia orientale

Attorno alle 11 di mattina locali (poco dopo l’1 di notte in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 8.8 al largo della penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Subito dopo il terremoto è stata diffusa un’allerta tsunami per diversi paesi, oltre che per la Russia: tra questi il Giappone, la Cina, le Filippine, l’Indonesia e gli Stati Uniti (per le isole Hawaii, l’Alaska, alcune zone della costa occidentale, e per Guam, territorio non incorporato degli Stati Uniti che si trova nell’oceano Pacifico). L’epicentro del terremoto è stato circa 119 chilometri a est della città di Petropavlovsk, e l’ipocentro a una profondità di 20,7 chilometri. Per ora non si hanno notizie di feriti.

Al largo della Kamchatka sono state già rilevate onde molto alte, che hanno raggiunto alcune isole nei punti più a est del paese. Almeno tre grosse onde hanno raggiunto la città portuale di Severo-Kurilsk, nelle isole russe Curili, abitate da circa 2mila persone, dove ci sono stati diversi allagamenti: al momento non ci sono notizie chiare dei danni. A Petropavlovsk-Kamchatsky, in Kamchatka, il terremoto ha causato il crollo della facciata di una scuola dell’infanzia, senza causare feriti.

In molte parti del Giappone sono stati diramati ordini di evacuazione dalle zone costiere, ed è stato ordinato alla popolazione di trovare riparo. Nella foto qui sotto si vedono persone che salgono sul tetto di un palazzo a Mukawa, nella provincia dell’Hokkaido. Molte persone stanno cercando di lasciare le zone più esposte a possibili tsunami anche alle Hawaii, dove si registrano grosse code di auto nelle strade.

In base ai dati disponibili, il terremoto di oggi è uno dei dieci più forti mai registrati nella storia. Il più forte mai rilevato fu in Cile, a Valdivia, nel 1960, di magnitudo 9.5.

