Le foto della parata per la vittoria dell’Inghilterra agli Europei femminili di calcio

Nel pomeriggio del 29 luglio decine di migliaia di persone (65mila, secondo la squadra) hanno partecipato a Londra alla parata organizzata per festeggiare la vittoria dell’Inghilterra agli Europei femminili di calcio. Come si fa in questi casi le giocatrici e l’allenatrice (l’olandese Sarina Wiegman, alla sua terza vittoria consecutiva agli Europei) hanno sfilato su un bus scoperto lungo l’ampio viale noto come The Mall, nel centro della città, per poi arrivare su un palco vicino al Victoria Memorial, di fronte a Buckingham Palace, la residenza della famiglia reale.

L’Inghilterra ha vinto gli Europei dopo aver battuto la Svezia ai quarti di finale, l’Italia in semifinale e la Spagna in finale: sempre dopo aver rimontato un iniziale svantaggio. La nazionale inglese aveva già vinto i precedenti Europei, giocati nel 2022, e nel 2023 aveva perso la finale dei Mondiali contro la Spagna.

Durante la parata, così come durante l’intero torneo, si è più volte sentito cantare “Sweet Caroline“, canzone scritta nel 1969 dallo statunitense Neil Diamond, che negli anni è diventata una sorta di inno ufficioso della nazionale inglese di calcio. Wiegman, l’allenatrice, è stata inoltre raggiunta sul palco da Burna Boy, il suo cantante preferito.