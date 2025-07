I coniugi Macron contro la falsa teoria secondo cui Brigitte sarebbe un uomo

Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno fatto causa per diffamazione a Candace Owens, una influencer e podcaster molto nota nel mondo dell’estrema destra statunitense, per aver sostenuto che Brigitte Macron sarebbe un uomo. È una tesi senza alcun fondamento ma che circola da anni negli ambienti complottisti sia in Francia sia all’estero: Emmanuel e Brigitte Macron l’hanno a lungo ignorata, ma da un po’ di tempo hanno iniziato a ribattere.

Nel 2024 Owens aveva detto che avrebbe «messo in gioco la sua intera reputazione professionale» per sostenere che Brigitte Macron «è in realtà un uomo». L’aveva detto inizialmente nella puntata di un podcast curato dal sito conservatore The Daily Wire, e poi l’ha ribadito più volte sui propri canali social e anche in una serie YouTube di otto puntate, diffusa quest’anno e intitolata Becoming Brigitte (“Diventare Brigitte”). Owens ha sostenuto anche altre teorie del complotto sulla coppia, tutte infondate, dicendo per esempio che Emmanuel e Brigitte sarebbero parenti di sangue e che il presidente francese sarebbe stato sottoposto a un esperimento della CIA per il controllo della mente umana.

I coniugi Macron hanno detto di averle chiesto più volte, tramite avvocati, di ritirare queste affermazioni, ma Owens non l’ha mai fatto. Per questo ora hanno fatto causa in un tribunale del Delaware, dove hanno sede le società di Owens, accusandola di sfruttare le teorie complottiste per «promuovere la sua piattaforma indipendente, ottenere notorietà e guadagnarci». L’avvocato della coppia ha detto al Financial Times che i due sono disposti ad andare personalmente in Delaware per testimoniare.

La teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe un uomo aveva iniziato a circolare in Francia durante il primo mandato presidenziale di Macron, nel 2017.

Si è poi diffusa anche all’estero ed è stata riproposta da molte persone note nel mondo dell’estrema destra statunitense, tra cui Tucker Carlson e Joe Rogan. Emmanuel Macron ne ha parlato pubblicamente per la prima volta a marzo dell’anno scorso, dicendo ai giornalisti che la «cosa peggiore» sono le «informazioni e le ricostruzioni false, a cui le persone finiscono per credere rovinandoti la vita, anche quella privata».

Già nel 2022 Brigitte Macron aveva fatto causa per diffamazione in Francia contro due donne che in un lungo video sostenevano la teoria complottista. Macron aveva vinto, ma qualche settimana fa la sentenza è stata rovesciata in appello: i giudici hanno ritenuto che l’affermazione rientrasse nel diritto di libertà di parola. Macron ha fatto di nuovo ricorso.

Le teorie complottiste sulla coppia sono state alimentate anche da speculazioni intorno al modo in cui iniziò la loro relazione: si incontrarono quando Emmanuel Macron era uno studente liceale di 15 anni e Brigitte, di 24 anni più grande, era la sua insegnante di teatro.