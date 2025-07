Nel sud della Siria i cessate il fuoco restano molto fragili

Sabato il governo siriano ha detto che i combattimenti nella regione di Suweyda, nel sud del paese, sono terminati dopo un nuovo intervento delle forze di sicurezza siriane. La situazione però rimane molto confusa, anche perché nei giorni scorsi il governo aveva bloccato l’accesso ai giornalisti stranieri, e quindi non è facile avere informazioni tempestive e affidabili su quello che sta succedendo. Secondo i dati dell’Osservatorio siriano per i diritti umani (una ong con sede nel Regno Unito che segue da anni quello che succede nel paese ed è ritenuta affidabile) nell’ultima settimana sono state uccise più di 900 persone, tra miliziani e civili.

Dalla scorsa domenica a Suweyda sono in corso violenti scontri tra miliziani drusi e beduini. Secondo le Nazioni Unite più di 87mila persone hanno lasciato Suweyda: molte se ne sono andate a piedi e circa 2mila famiglie hanno cercato rifugio nelle scuole, nelle chiese e in altri edifici pubblici. Il sistema sanitario è in grande difficoltà, mancano l’elettricità e gli strumenti di base, e alcuni pazienti sono stati trasferiti nelle regioni circostanti o nella capitale Damasco.

In una settimana ci sono stati diversi cessate il fuoco, annunciati dalle varie parti coinvolte, ma tutti sono risultati molto fragili e sono stati violati nel giro di poche ore. Sabato mattina per esempio sia gli Stati Uniti sia il presidente siriano ad interim, Ahmad al Sharaa, avevano annunciato un cessate il fuoco, che però non è stato rispettato: presto sono arrivate notizie di altri scontri.

Il governo siriano ha inviato le forze di sicurezza a Suweyda per la prima volta lunedì, per fermare gli scontri e ripristinare il controllo sul territorio. Il loro intervento però è stato percepito soprattutto come un modo per aiutare i gruppi beduini. I miliziani delle forze di sicurezza se ne sono andati da Suweyda e sono poi tornati più volte, in concomitanza con i vari annunci di cessate il fuoco.

Vari abitanti, sentiti dai giornali stranieri, hanno accusato i miliziani delle forze di sicurezza di crimini e violenze contro i civili drusi: tra le altre cose gli abitanti hanno descritto saccheggi, furti ed esecuzioni. Questo complica la posizione di al Sharaa, che fa parte del gruppo islamista Hayat Tharir al Sham: da quando è diventato presidente, lo scorso dicembre, ha cercato di presentarsi come un garante delle molte minoranze che vivono in Siria, tra cui proprio quella drusa. È stato però accusato di non rispettare questo impegno. Il ministro siriano dell’Informazione ha riconosciuto che alcuni miliziani hanno compiuto violenze, ma ha sostenuto che questo non fosse «premeditato».

Nei combattimenti è intervenuto anche Israele, che tra martedì e mercoledì ha bombardato sia Suweyda sia Damasco, colpendo il ministero della Difesa e un edificio vicino al palazzo presidenziale. L’ha fatto per mostrare sostegno ai drusi, ma soprattutto per evitare che le forze di sicurezza siriane si avvicinassero troppo ai propri confini.

