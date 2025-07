Israele ha attaccato l’unica chiesa cattolica nella Striscia di Gaza

Giovedì mattina l’esercito israeliano ha attaccato la chiesa della Sacra Famiglia nella città di Gaza, sede dell’unica parrocchia cattolica nella Striscia di Gaza. Il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha detto a Vatican News che quattro persone sono state ferite gravemente, fra cui due che sono in pericolo di vita, e altre in maniera più lieve, incluso il parroco argentino Gabriel Romanelli.

Pizzaballa ha detto che ad attaccare la chiesa è stato un carro armato con un colpo di artiglieria, e che l’esercito israeliano si è giustificato dicendo che si è trattato di un errore. L’esercito israeliano ha poi pubblicato un breve comunicato in cui dice che non prende di mira intenzionalmente i luoghi di culto e che gli avvenimenti sono sotto indagine: una formulazione generica che usa usualmente in casi simili, a cui spesso non seguono provvedimenti significativi.

L’attacco ha colpito il tetto della chiesa, facendo cadere alcuni pezzi della struttura sul cortile, dove da mesi si rifugiano centinaia di persone. Le persone ferite gravemente sarebbero due donne che si trovavano in una tenda nel cortile.

Le vicende della parrocchia della Sacra Famiglia sono diventate piuttosto note anche per via del grande interessamento mostrato da papa Francesco, che dall’inizio della guerra nella Striscia chiamava Romanelli quasi ogni giorno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato l’attacco contro la chiesa e in generale contro la popolazione civile con toni particolarmente duri: in un comunicato ha detto che «sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento».

Giovedì i bombardamenti israeliani hanno finora colpito diversi luoghi della Striscia di Gaza, uccidendo almeno 22 persone.

– Leggi anche: 14 mesi nascosti in una chiesa