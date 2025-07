L’Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio

L’Italia ha perso 3-1 contro la Spagna nella terza partita degli Europei femminili di calcio, ma si è comunque qualificata ai quarti di finale, come seconda classificata dietro proprio alla Spagna. Nell’altra partita infatti il Belgio ha vinto 2-1 contro il Portogallo, che non è quindi riuscito a superare l’Italia. Nelle prime due partite l’Italia aveva battuto il Belgio e pareggiato contro il Portogallo, facendo i 4 punti che le sono bastati per qualificarsi ai quarti, dove affronterà la Norvegia.

Questo risultato testimonia i recenti progressi fatti dall’Italia (dopo il periodo invece piuttosto negativo che aveva seguito i sorprendenti Mondiali del 2019): superare la fase a gironi era considerato un obiettivo alla portata, ma non semplice. In particolare venerdì sera l’Italia ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, di potersela giocare contro la Spagna, la squadra campione del mondo in carica e considerata la favorita per la vittoria finale, che nelle prime due partite aveva vinto tanto-a-poco contro Portogallo e Belgio.

La partita si giocava a Berna davanti a quasi 30mila spettatori (lo stadio era pieno, come quasi sempre in questi Europei). L’Italia ha cominciato molto bene, attaccando con coraggio la Spagna. Al nono minuto un colpo di testa di Elena Linari ha colpito la traversa, e nell’azione successiva Elisabetta Oliviero, terzina della Lazio, ha segnato il gol dell’1-0, avventandosi rapidamente su una respinta della difesa spagnola. Il vantaggio dell’Italia è durato poco, però, perché al 14esimo Athenea del Castillo ha pareggiato con un preciso tiro di destro, su assist di tacco di Alexia Putellas.

Dopo il pareggio la Spagna ha iniziato a imporre il suo gioco fatto di possesso palla e continui movimenti delle formidabili calciatrici offensive, ma l’Italia si è difesa con ordine, non lasciando grande spazio alle iniziative avversarie. Sul finire del primo tempo, anzi, è andata vicina al gol del 2-1 con un colpo di testa di Barbara Bonansea su cross di Sofia Cantore, alto.

Al quarto minuto del secondo tempo la centrocampista spagnola Patricia Guijarro ha segnato il gol del 2-1 con un tiro di esterno destro da fuori area che ha toccato il palo prima di finire in porta. A eccezione di un tiro di Cantore parato dalla portiera spagnola, l’Italia nel secondo tempo non ha avuto grosse occasioni, mentre la Spagna ha sfiorato il 3-1 con i tiri di Putellas, Salma Paralluelo e Aitana Bonmatí. Alla fine è riuscita a segnarlo con Esther González.

Era dal 2013 che l’Italia non si qualificava per la fase a eliminazione diretta degli Europei. Il 16 luglio alle 21 giocherà contro la Norvegia, che è arrivata prima nel gruppo A vincendo tutte e tre le partite (contro Svizzera, Finlandia e Islanda).