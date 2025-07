L’Italia ha pareggiato 1-1 col Portogallo nella seconda partita degli Europei femminili di calcio

La Nazionale italiana ha pareggiato 1-1 col Portogallo nella seconda partita degli Europei femminili di calcio. Se avesse vinto, si sarebbe qualificata ai quarti di finale con un turno di anticipo, ma nell’ultimo minuto del secondo tempo la portoghese Diana Gomes ha segnato il pareggio. L’Italia era invece andata in vantaggio al 70esimo con un gran gol dell’attaccante Cristiana Girelli.

Una decina di minuti prima del pareggio, tra l’altro al Portogallo era stato annullato per fuorigioco un gol dopo un intervento del VAR (il sistema che consente a un altro arbitro di rivedere le azioni al rallentatore, da varie angolazioni, e richiamare l’arbitro di campo in caso di errori). Nel primo tempo Cecilia Salvai aveva colpito una traversa per l’Italia.

Giovedì l’Italia aveva vinto per 1-0 la sua partita d’esordio, contro il Belgio. Venerdì si giocherà quindi la qualificazione all’ultima partita, contro la Spagna, che è la squadra più forte del gruppo B. Dopo la partita di stasera la Spagna resta prima con 6 punti, certa di passare alla fase successiva: l’Italia è seconda con 4 punti, il Portogallo terzo con 1 e nell’ultima partita affronterà il Belgio, ancora fermo a 0 punti. Per qualificarsi, all’Italia basterà pareggiare, ma potrà farlo anche perdendo, se il Portogallo non dovesse vincere contro il Belgio: dipenderà anche, in caso di sconfitta, dallo scarto con cui perderà (perché entrerebbe in gioco la differenza reti).

