Cogne è di nuovo isolata

I forti temporali della notte tra domenica e lunedì hanno provocato due frane sulla strada regionale 47, l’unica che collega la cittadina di Cogne, in Valle d’Aosta, al fondovalle. Non ci sono stati feriti, e le uniche due persone bloccate a bordo della loro auto a causa della frana sono state recuperate dal soccorso alpino, ma Cogne è rimasta completamente isolata: era già successo esattamente un anno fa, a causa delle conseguenze di un’alluvione che aveva interrotto la stessa strada. Il centro abitato era rimasto isolato per quasi un mese.

Le frane hanno bloccato un tratto di circa 800 metri della strada regionale in località Chevril ad Aymavilles, a una decina di chilometri di Cogne, verso fondovalle. Una delle due, in particolare, si è staccata all’altezza della variante che era stata costruita in seguito alle alluvioni del giugno del 2024. Sulla strada c’erano ancora diversi cantieri per metterla in sicurezza.

Il sindaco di Cogne, Franco Allera, ha detto a LaPresse che al momento sono in corso i lavori per rimuovere i detriti e che la situazione è sotto controllo. La Regione Valle d’Aosta ha a sua volta fatto sapere che si stanno svolgendo i sopralluoghi per capire il punto d’origine delle frane e valutare l’entità dei danni. Nelle prossime ore si dovrebbe sapere di più sulla stima dei tempi per riaprire la strada. Intanto i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire alcuni allagamenti sempre nella zona di Aymavilles, a Gressan, Charvensod e Pollein.

Cogne era già rimasta isolata a causa delle abbondanti piogge che tra il 29 e il 30 giugno del 2024 avevano causato danni e alluvioni in diverse aree del Nord-Ovest, così come in Svizzera e in Francia: molti tratti della strada regionale 47 erano stati distrutti dall’esondazione del fiume Grand Eyvia, rendendo la cittadina raggiungibile quasi solo in elicottero.

In pochi giorni furono evacuati sia i circa mille residenti di Cogne che i quasi 1.800 turisti che alloggiavano nella zona, ma il centro abitato rimase scollegato dal fondovalle per circa quattro settimane, peraltro nel pieno dell’inizio della stagione turistica estiva. I lavori per ripristinare la strada erano cominciati subito e per due settimane erano andati avanti per 24 ore al giorno proprio per salvare la stagione estiva, la più redditizia sia per Cogne che per gli altri comuni della valle. Alla fine la strada venne riaperta solo il successivo 27 luglio.