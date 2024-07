Sette persone sono morte tra Svizzera e Francia a causa del maltempo

Domenica 30 giugno sette persone sono morte tra Svizzera e Francia a causa delle forti piogge e delle conseguenti inondazioni che ci sono state nel finesettimana. Sabato tre persone tra i 70 e gli 80 anni sono morte nella regione di Aube, nel nord-est della Francia: un albero è caduto sulla loro auto, a causa del forte vento. A bordo c’era anche un quarto passeggero che è stato portato in ospedale in condizioni gravi.

Tre persone sono morte nel Canton Ticino, nella parte sud-orientale della Svizzera, dove le forti piogge hanno causato frane e inondazioni. Le autorità hanno dovuto allontanare circa 300 persone che erano arrivate nella città di Peccia, una piccola frazione del comune di Lavizzara, nel Canton Ticino, per partecipare a un torneo di calcio. All’incirca altre 70 persone sono state allontanate da un campo estivo nella vicina Mogno. Il ponte di Visletto, che collega Visletto e Cevio, è crollato a causa di una frana.

Un quarto uomo è stato trovato morto in un hotel a Saas-Grund, nel Canton Vallese, dove un’altra persona è dispersa. Sabato, nel Canton Vallese, diverse località sono state evacuate e molte strade sono state chiuse a seguito dello straripamento del fiume Rodano e dei suoi affluenti.

Nel finesettimana ci sono stati allagamenti, esondazioni e danni anche in varie zone del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il maltempo ha colpito soprattutto il comune di Cogne, che da sabato è isolato a causa di una frana nella frazione di Epinel dove è stata interrotta la strada regionale che conduce in città. Anche Cervinia, un’altra nota località turistica, è stata isolata a causa di una frana che ha bloccato la strada di accesso al paese, la strada regionale 47. Centinaia di persone sono state allontanate in elicottero dalle località di Cogne e Valnontey, mentre molte altre non sono potute tornare nelle loro case a causa della frana.

