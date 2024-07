È stato completato il trasferimento dei turisti rimasti bloccati a Cogne dopo la chiusura di una strada a causa del maltempo

Tutti i 1.796 turisti che erano rimasti bloccati a Cogne, in Valle d’Aosta, sono stati portati a valle in elicottero. La città è rimasta isolata dopo che sabato vari tratti della strada regionale 47, l’unica che collega Cogne al fondovalle, erano stati distrutti dall’esondazione del fiume Grand Eyvia. I turisti sono stati portati in elicottero al campo sportivo di Aymavilles, nel fondovalle, e da lì in pullman ad Aosta, poco distante.

I collegamenti in elicottero, che finora hanno coinvolto quattro o cinque mezzi, continueranno per i residenti di Cogne che lavorano a valle e per permettere al personale di emergenza di raggiungere la città. Per riaprire la strada invece serviranno almeno alcune settimane.

A Cogne e nei centri vicini sono in corso anche i lavori per riattivare le forniture elettriche e idriche, le cui infrastrutture sono state danneggiate dalle piogge: martedì sera nel comune è tornata l’acqua potabile.