La strada per Cogne, interrotta dall’esondazione del 29 giugno, è stata riaperta

Sabato mattina alle 7 è stata riaperta la strada regionale 47 che collega Cogne, in Valle d’Aosta, al fondovalle. La strada, l’unica che permette di raggiungere il paese, era interrotta dal 29 giugno, quando tre tratti erano stati distrutti dall’esondazione del fiume Grand Eyvia. Già giovedì erano stati finiti i lavori di asfaltatura dei tratti rifatti, al chilometro 9, al chilometro 9,4 e al chilometro 17; venerdì sono state posate le barriere laterali.

I lavori erano iniziati il 30 giugno e sono quindi durati 27 giorni; per due settimane le operazioni di ripristino della strada sono state portate avanti per 24 ore al giorno per terminarle il prima possibile e salvare la stagione turistica estiva, che è quella in cui si concentrano le maggiori entrate economiche per Cogne e gli altri comuni della valle.