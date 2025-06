Nel 2024 c’è stato il record di morti per cocaina accertate dalla polizia

Nel 2024 in Italia il numero di persone morte a causa di overdose da cocaina o crack è stato per la prima volta lo stesso delle persone morte per overdose da oppiacei. I numeri sono rilevati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) della polizia e sono contenuti nella relazione annuale al parlamento sulle tossicodipendenze, pubblicata ieri. Dicono che l’anno scorso il 35 per cento delle morti dovute a intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (80 delle 231 totali) è stato attribuito alla cocaina e la stessa percentuale agli oppiacei, in particolare l’eroina. I numeri assoluti non danno una visione completa del fenomeno perché riguardano solo i casi direttamente attribuiti dalla polizia, però non era mai successo che per eroina e cocaina venisse registrato lo stesso numero di casi di overdose.

Se si considerano solo i decessi in cui la sostanza è stata specificata (161 su 231), i dati presentati nella relazione mostrano nel tempo un calo decisivo dell’impatto degli oppiacei e una crescita significativa di quello della cocaina: ora il 48 per cento di questi decessi è dovuto a eroina e metadone e un altro 48 per cento a cocaina e crack; nel 2010 le percentuali (che però si basavano su numeri assoluti diversi, ma è comunque utile per farsi un’idea) erano rispettivamente del 74 per cento e del 20 per cento.

La relazione non specifica i motivi di questo record, legato molto probabilmente a una trasformazione nelle abitudini e a una maggiore diffusione di crack rispetto al passato. Il crack si produce scaldando in acqua bicarbonato di sodio e cocaina. I cristalli ottenuti da questo processo vengono poi scaldati, e il loro vapore inalato attraverso una pipa o una bottiglia di plastica, cosa che aiuta la sostanza a raggiungere più velocemente il cervello (e a creare più rapidamente dipendenza).

Nel 2024 sono state sequestrate circa 11 tonnellate di cocaina, un quarto delle sostanze sequestrate in tutta Italia. Nella relazione si dice che la cocaina è una delle sostanze con l’impatto socio-sanitario maggiore: è responsabile del 30 per cento dei ricoveri in ospedale legati al consumo di sostanze (in linea con il 2023) ed è la principale sostanza consumata dal 23 per cento delle persone prese in carico nei Serd, i servizi per le dipendenze patologiche. Dalle analisi delle acque reflue nelle reti fognarie, fatte in 38 città italiane, è emerso che la cocaina è la seconda sostanza più consumata dopo la cannabis, con una stima media di 11 dosi al giorno ogni mille abitanti, in leggero aumento rispetto al biennio 2020-2022.

Anche le analisi tossicologiche forensi confermano una crescita forte della cocaina nei casi di morte dovuta a intossicazione acuta letale.

Queste analisi sono svolte su persone morte per cause violente o, appunto, per intossicazioni da sostanze stupefacenti. Su 2.118 casi analizzati, in 928 c’entravano una o più sostanze. L’intossicazione è la principale causa di morte (31 per cento), seguita da incidente stradale (18 per cento), danni d’organo (15 per cento). Per quanto riguarda i decessi dovuti a intossicazione acuta la cocaina è stata rilevata nel 48 per cento dei casi, in aumento rispetto agli anni precedenti, mentre l’eroina nel 24 per cento, in calo costante rispetto agli anni precedenti.

In tutti i casi, comunque, le morti a causa del consumo di sostanze stupefacenti sono in costante e significativo calo rispetto agli anni Novanta. La maggior parte delle persone che muoiono per overdose o comunque per motivi legati anche al consumo di sostanze sono uomini e hanno un’età tra i 25 e i 49 anni. Negli ultimi dieci anni l’età media dei morti per consumo di sostanze è salita dai 39 ai 42 anni.

– Leggi anche: Sulla cocaina la pensavamo molto diversamente