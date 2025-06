Le foto del Pride di Roma

Sabato pomeriggio a Roma decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata in occasione del Pride, il mese di eventi che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo. Quest’anno la manifestazione di Roma è stata intitolata “fuorilegge”, dal titolo di una canzone della cantante Rose Villain, madrina dell’evento. «Non è semplicemente uno slogan, ma purtroppo una realtà di fatto: siamo “fuorilegge” in questo paese, perché le famiglie arcobaleno non hanno diritti, le persone trans sono relegate ai margini della società, non c’è una legge contro l’omolesbobitransfobia», ha detto Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo Mario Mieli, nel corso della conferenza stampa di presentazione. «Siamo fuorilegge anche in Europa, in Ungheria ad esempio, dove Orban ha bandito il Pride, o negli Stati Uniti, dove Trump vuole cancellare le esistenze trans».

In Ungheria la polizia ha formalmente vietato l’organizzazione del Pride a Budapest. La decisione è basata su una legge con cui lo scorso marzo il parlamento ungherese ha vietato le manifestazioni che «rappresentano o promuovono» l’omosessualità ai minori di 18 anni.

– Leggi anche: Quest’anno le grandi aziende sponsorizzeranno di meno i Pride