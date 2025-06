Sei assist che mostrano l’eccezionalità di Kevin De Bruyne

Dalla prossima stagione il centrocampista belga Kevin De Bruyne giocherà nel Napoli, dopo aver trascorso dieci stagioni al Manchester City nelle quali ha vinto tutto, affermandosi come uno dei calciatori più talentuosi e vincenti della sua generazione. Oggi De Bruyne ha quasi 34 anni e nelle ultime due stagioni ha giocato meno a causa di alcuni infortuni, ma rimane un calciatore di altissimo livello, e c’è molta attesa per il suo arrivo in Serie A.

La cosa in cui De Bruyne si distingue, tra le tante, è la sua abilità negli assist, nel fare cioè passaggi che consentono ai compagni di fare gol (e pure nei cosiddetti hockey pass, i passaggi che precedono l’assist). È il secondo calciatore ad averne fatti di più nella storia del campionato inglese, con 119 in 285 partite; l’unico ad averne totalizzati più di lui, il gallese Ryan Giggs, ne fece 168, ma in 632 partite. Considerando tutte le competizioni, con il Manchester City ha giocato 422 partite, facendo 177 assist e 108 gol, giocando in quasi tutte le posizioni del centrocampo e dell’attacco.

De Bruyne unisce un’eccezionale tecnica nel calciare il pallone a visione di gioco e rapidità di pensiero fuori dal comune. È anche un calciatore piuttosto dinamico, che può fare assist tanto da fermo quanto in corsa. Ci sono insomma molti modi con cui può mettere i suoi compagni in condizioni di segnare (qualche anno fa The Athletic fece addirittura un’enciclopedia dei suoi assist), come dimostrano gli assist raccolti in questo articolo.

Un thread con alcune statistiche sugli assist di De Bruyne

C’è un tipo di assist che è diventato quasi un segno distintivo di De Bruyne, perché non c’è nessun calciatore al mondo che lo faccia con tanta accuratezza e costanza. È un cross che parte solitamente dalla fascia destra, circa sulla cosiddetta “trequarti” del campo (quindi un po’ più indietro rispetto all’area di rigore) e che, con una traiettoria a effetto a rientrare, aggira tutta la difesa e arriva al compagno di squadra che si inserisce in area da sinistra.

È un tipo di cross ad alto livello di difficoltà, che va fatto con grande tempismo e precisione. De Bruyne, agevolato anche dai movimenti puntuali dei suoi compagni di squadra (una peculiarità del Manchester City di Guardiola), col tempo ha cominciato a farlo quasi senza guardare l’area di rigore, capendo in pochi secondi il momento preciso in cui farlo e il punto in cui indirizzarlo. Spesso lo fa “di prima”, senza cioè stoppare la palla.

De Bruyne ha perfezionato questo passaggio al punto di poterlo fare anche mentre sta correndo, quando la sua squadra sta ripartendo in contropiede. A differenza di altri eccellenti passatori, che rendono al meglio solo quando hanno spazio e tempo di farlo, De Bruyne può fare assist illuminanti anche quando è sotto pressione. La sua forza e la sua resistenza lo rendono un calciatore completo e moderno, difficile da contenere per le difese avversarie. Come ha sintetizzato bene l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, che è stato il vice di Guardiola al City per diversi anni, «non ho mai visto un calciatore eseguire le cose con quella precisione a quella velocità».

Come si vede nel gol qui sopra, da quando è arrivato al Manchester City nell’estate del 2022 il centravanti norvegese Erling Haaland è diventato il principale beneficiario dei passaggi di De Bruyne. La squadra nel frattempo ha cambiato in parte modo di giocare, alternando il consueto gioco di posizione (basato su passaggi e movimenti costanti dei calciatori) a fasi più verticali, nelle quali cioè cerca più rapidamente di raggiungere la porta avversaria (quindi soprattutto con passaggi lunghi in avanti). In questo senso, non c’era modo migliore di farlo dei passaggi filtranti di De Bruyne per Haaland, che scattava spesso in profondità alle spalle della difesa avversaria e veniva raggiunto al momento giusto dal suo compagno.

A proposito di passaggi filtranti, De Bruyne è in grado di anticipare i movimenti dei compagni e di vedere linee di passaggio che gli altri calciatori faticano a immaginare. A volte riesce a far passare la palla dove sembra non esserci spazio, consentendo ai suoi compagni di trovarsi da soli di fronte al portiere. Il ricevitore dell’assist qui sotto, lo spagnolo Bernardo Silva, ha spiegato che De Bruyne «vede cose che gli altri giocatori non vedono e soprattutto prova a fare cose che gli altri non si azzarderebbero a fare».

Ci sono assist in cui emerge in modo più evidente la sua tecnica, il modo quasi unico di calciare il pallone. De Bruyne riesce a trovare i compagni tanto con cross a effetto e passaggi filtranti, quanto con lanci lunghi anche 50, 60 metri, eseguiti sempre con un tempismo perfetto. L’assist qui sotto è stato determinante per consentire al Manchester City di superare i 100 punti nella Premier League 2017-2018.

La parte interna del piede destro è quella che usa più spesso per fare i passaggi, ma De Bruyne è piuttosto preciso anche con il piede sinistro e pure con l’esterno del piede destro, con cui ha fatto alcuni dei suoi assist più spettacolari.

Non è un caso, insomma, se tantissimi calciatori e addetti ai lavori hanno elogiato il suo modo di giocare e di passare la palla. Il suo allenatore al Manchester City, Pep Guardiola, lo ha definito il secondo miglior passatore di sempre dopo Lionel Messi, mentre il sito One Football lo ha messo al primo posto come miglior passatore nella storia della Premier League, davanti a calciatori come Dennis Bergkamp, David Silva e David Beckham. Quando il mese scorso ha lasciato il Manchester City, un editoriale del Guardian lo ha definito un «genio». L’ex calciatore e commentatore Thierry Henry, che assieme a De Bruyne detiene il record di assist fatti in una stagione di Premier League (20), ha detto che è il calciatore più intelligente che abbia mai visto.