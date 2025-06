Il centrocampista belga Kevin De Bruyne giocherà nel Napoli

Il calciatore belga Kevin De Bruyne, che ha 33 anni ed è considerato uno dei più forti e vincenti centrocampisti della sua generazione, nella prossima stagione giocherà nel Napoli. De Bruyne, che è anche capitano della Nazionale belga, giocava al Manchester City dal 2015, dove aveva vinto decine di trofei ed era diventato capitano, nonché uno dei calciatori più importanti e apprezzati dell’intero campionato inglese.

Pochi mesi fa De Bruyne aveva annunciato di non voler rinnovare il contratto alla fine della stagione per andare a giocare altrove. La trattativa per portarlo al Napoli era stata raccontata con crescente ottimismo dai giornali nelle ultime settimane, soprattutto dopo la vittoria dello Scudetto. De Bruyne è arrivato oggi a Napoli, dove ha firmato il contratto, si è sottoposto alle visite mediche e ha incontrato il presidente della società, Aurelio De Laurentiis, che ha poi annunciato l’acquisto sui social media.

– Leggi anche: Le foto della parata del Napoli per festeggiare lo Scudetto