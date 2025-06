Anche in Norvegia arriverà la tassa di soggiorno per i turisti

La settimana scorsa la coalizione di centrosinistra che sostiene il governo della Norvegia ha annunciato di avere trovato un accordo sull’introduzione di una tassa di soggiorno per i turisti che visiteranno il paese. La legge verrà introdotta a breve e non dovrebbe avere difficoltà ad essere approvata dallo Storting, cioè il parlamento locale: la maggioranza ha annunciato che sarà in vigore dall’estate del 2026.

La tassa di soggiorno è uno strumento ormai molto utilizzato dai paesi europei che attirano più turisti: in genere è legata al numero di notti in cui si dorme in un certo posto – più il soggiorno è lungo e più si paga – e serve sia ad aumentare le entrate legate al turismo, sia, in teoria, a potenziare le infrastrutture di un certo posto affinché possano gestire molte più persone rispetto ai suoi abitanti. Da diverso tempo in Norvegia il flusso di turisti sta aumentando, soprattutto in certe zone, ma il dibattito sulla tassa di soggiorno è durato anni, e molte persone erano contrarie soprattutto per ragioni culturali.

In molti paesi del Nord Europa esiste da decenni un concetto che si potrebbe tradurre con l’espressione “diritto di pubblico accesso”: la possibilità di accedere a qualsiasi area naturale, pubblica o privata, per escursioni o attività sportive amatoriali. In Norvegia questo concetto si chiama allemannsretten ed è protetto da una legge dal 1957: molti norvegesi, soprattutto d’estate, ne beneficiano per visitare le vastissime aree naturali del paese, fermandosi a dormire in tenda o in camper.

Negli anni però la bellezza di questi posti ha attirato sempre più turisti stranieri. Nel 2023 sono stati 5,6 milioni, pari all’intera popolazione norvegese, e stanno aumentando: l’ufficio statistico norvegese ha calcolato che nel 2024 ci sono stati circa 38 milioni di pernottamenti turistici, cioè singole notti passate da turisti in alberghi, appartamenti o campeggi, e la quota di quelli prenotati da turisti stranieri è aumentata del 14 per cento rispetto al 2023.

In alcuni posti gli abitanti sostengono che la situazione sia già sfuggita di mano. Il caso citato più di frequente è quello delle isole Lofoten, nel nord della Norvegia. Sempre più note per i propri panorami incontaminati, anche grazie a Instagram, da qualche anno si parla degli effetti che l’arrivo improvviso di decine di migliaia di persone ha provocato sulle infrastrutture del posto: le strade sono sempre più congestionate, l’azienda che si occupa della nettezza urbana fa fatica a tenere pulite le destinazioni più frequentate. Un gruppo di volontari ha raccontato a Le Monde che nel 2023 ha raccolto circa 40 litri di cacca umana lasciata lungo i sentieri dei parchi naturali dell’arcipelago.

Per anni i partiti politici norvegesi hanno discusso di come gestire il flusso improvviso di persone: si è parlato di una tassa sui pernottamenti in hotel, di una per i passeggeri delle crociere – che un po’ ovunque le città europee stanno provando a contenere – e di vari sistemi per calcolare quanto imporre ai singoli turisti.

Alla fine è stato un compromesso piuttosto articolato. La tassa di soggiorno è stata fissata al 3 per cento della cifra pagata per ogni pernottamento, ma non si applicherà a tutti i turisti: i singoli comuni che vorranno attivarla dovranno fare richiesta al governo centrale e dimostrare di dover gestire un ingente flusso di turisti. Una volta entrata in vigore dovranno pagarla i turisti che dormiranno in hotel e a bordo delle navi da crociera, ma non quelli che pernotteranno in campeggio o in camper.

La legge inoltre vincolerà i comuni spendere le entrate della tassa di soggiorno nel miglioramento delle infrastrutture locali. Parlando con la tv nazionale norvegese la responsabile di un parco naturale nel nord del paese, Katrin Blomvik Bakken, dice di sperare che il suo comune farà richiesta per imporre la tassa di soggiorno ai turisti, e che quei soldi vengano investiti per realizzare bagni pubblici, sentieri, parcheggi e cartelli stradali.