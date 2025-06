Com’è andato “El Galactico”, il festival dei Baustelle con il Post

Erano entrambe esaurite le giornate di El Galactico, il festival organizzato domenica primo giugno e lunedì 2 dalla band dei Baustelle per celebrare i propri 25 anni di attività, col coinvolgimento del Post: oltre duemila persone hanno partecipato a ciascuna delle due serate, culminate in due diversi concerti dei Baustelle stessi. Prima, il festival ha offerto le esibizioni di altre band e musicisti ospiti (i Neoprimitivi, Emma Nolde, Marta Del Grande, i Delicatoni) e gli interventi del Post, con Matteo Bordone, Daniela Collu e Stefano Nazzi.

Ma la riuscita del festival è stata dovuta soprattutto alla partecipazione del pubblico, appunto: un pubblico evidentemente affezionato ed entusiasta, che ha accompagnato con cori e singalong i concerti dei Baustelle e applaudito e apprezzato gli altri ospiti percependoli e vivendoli come parte di una stessa esperienza comune.

Il festival prendeva il nome dal nuovo disco dei Baustelle, che è uscito lo scorso 4 aprile: Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, assieme a quattro altri musicisti che già li avevano accompagnati in altre occasioni, hanno suonato sia le canzoni di El Galactico, per la prima volta dal vivo, sia i loro classici come “Charlie fa surf”, “La guerra è finita” e “Le vacanze dell’ottantatré”.

Quanto al Post, la serata del primo giugno è stata inaugurata da una esilarante conversazione in cui Matteo Bordone e Daniela Collu hanno parlato di musica e canzoni “tremende”, canzoni accolte da un inattesa partecipazione e entusiasmo, a conferma del presupposto che le canzoni tremende sono un pezzo delle vite. Nel concerto conclusivo i Baustelle hanno accolto domenica sul palco i Post Nebbia la loro canzone “Piramide” e soprattutto Niccolò Contessa dei Cani per “Nabucodonosor”, tratta dal disco che avevano registrato insieme nel 2023. Tra un evento e l’altro la giornalista musicale Giulia Cavaliere ha curato un DJ set, mentre a fine serata c’è stato quello di Pierpaolo De Sanctis di Four Flies Records.

La serata del due giugno invece è stata aperta da Stefano Nazzi, con una puntata dal vivo di Indagini dedicata alla Milano degli anni Settanta, seguita con grande attenzione e applausi da una ricca quota di ascoltatori e ascoltatrici del suo podcast. Dopo i concerti delle band ospiti i Baustelle, hanno suonato “Tardi” con Coca Puma, “Fosforo” con Amalfitano e infine “Bruci la città” assieme a Irene Grandi, accolta con grandi eccitazioni dal pubblico fiorentino. A fine serata c’è stato un DJ set di Bassolino.

El Galactico ha anticipato dieci date dei Baustelle in altrettanti festival italiani, dal Sequoie Music Park a Bologna il 24 giugno al Dream Pop Fest a Palermo il prossimo 16 agosto. I Baustelle suoneranno per l’ultima di queste date il prossimo 5 settembre a Bellaria Igea Marina e poi faranno in inverno altre due date nei palazzetti: il 5 dicembre al Palazzo dello Sport a Roma e il 12 all’Unipol Forum di Milano.

– Leggi anche: Una canzone dei Baustelle