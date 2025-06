L’esercito israeliano ha sparato di nuovo contro i civili a un punto di distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza (controllato da Hamas) ha detto che 27 persone sono state uccise dall’esercito israeliano e altre decine sono state ferite vicino a un punto di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud del territorio. L’esercito israeliano ha confermato di aver sparato, prima colpi di avvertimento e poi direttamente contro alcune persone che ha definito «sospette». Secondo la sua ricostruzione, queste persone si sarebbero avvicinate a un gruppo di soldati al di fuori dal percorso designato.

Non è il primo caso di violenza che avviene nei pressi dei centri di distribuzione della Ghf, organizzazione creata e controllata da Israele e accusata di essere un altro strumento del governo israeliano per usare la fame come arma contro i palestinesi. La Ghf ha preso in carico tutte le operazioni di distribuzione di cibo e medicine nella Striscia da circa una settimana, dopo due mesi in cui Israele aveva bloccato totalmente l’ingresso di qualsiasi bene nel territorio.