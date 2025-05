Il primo giorno di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation è stato un disastro

Martedì le prime operazioni di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), la criticata ong voluta da Israele per controllare la distribuzione del cibo ai palestinesi nella Striscia di Gaza, sono andate molto male. Decine di migliaia di persone palestinesi si sono presentate agli unici due punti di distribuzione aperti, entrambi nella periferia di Rafah, che dopo poco hanno dovuto interrompere temporaneamente le operazioni per via della calca che si era creata.

Secondo diverse testimonianze e alcuni video circolati online, le persone erano in coda in attesa di ricevere le prime scatole contenenti il cibo (la cui entrata nella Striscia è stata bloccata da Israele per quasi tre mesi) quando la situazione è degenerata: la folla ha distrutto le recinzioni che la separavano dalle scorte e il personale della Ghf è scappato. A quel punto, secondo diversi testimoni, dei soldati dell’esercito israeliano hanno sparato vari colpi nelle vicinanze, facendo scappare le persone: in diverse sono state ferite, non è chiaro se direttamente dagli spari. Un giornalista di Associated Press presente sul luogo ha detto che gli spari venivano da soldati di terra, da carri armati e da un elicottero che stava volando sopra l’area.

In seguito le operazioni sono ricominciate e alla fine della giornata la Ghf ha detto di aver distribuito 8mila scatole di cibo, che dovrebbero equivalere a 462mila pasti e che contengono prodotti come riso, farina, pasta, biscotti, olio d’oliva, fagioli in scatola e zucchero. Due persone presenti hanno detto ad Associated Press che, prima di ricevere una scatola di cibo, ogni persona è stata perquisita e sottoposta a scansione facciale. Negli ultimi giorni la possibilità che il sistema di distribuzione includesse l’obbligo di sottoporsi a un riconoscimento facciale era già stata molto criticata da diverse organizzazioni umanitarie e internazionali.

La Gaza Humanitarian Foundation, a cui Israele vorrebbe affidare tutta la distribuzione dei beni di prima necessità nella Striscia, ha in programma di aprire in totale quattro centri di distribuzione: non è chiaro come questo possa essere sostenibile per gli oltre due milioni di palestinesi che abitano nella Striscia e che oggi ricevono questi beni grazie a una rete capillare di almeno 400 piccoli siti gestiti da decine di organizzazioni umanitarie nella Striscia.

I quattro centri della Ghf inoltre si trovano inoltre nel sud della Striscia, dove l’esercito israeliano vorrebbe che si spostasse tutta la popolazione dell’area: secondo diverse organizzazioni internazionali e alcune agenzie delle Nazioni Unite, obbligare centinaia di migliaia di persone a scegliere fra morire di fame o spostarsi nell’unica area dove vengono distribuiti beni di prima necessità equivale a uno spostamento forzato, una violazione del diritto internazionale.

